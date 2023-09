Caso Santiago Maldonado: apelaron la absolución de los gendarmes

La Fiscalía Federal de Esquel junto a los querellantes apelaron la sentencia del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien sobreseyó a todos los gendarmes que eran investigados en la causa por la muerte de Santiago Maldonado ocurrida en 2017.La apelación fue firmada por el juez Santiago Roldán junto con los querellantes que son, la familia de Maldonado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión por la Memoria. Lleral deberá ahora decidir si concede las apelaciones para que luego sean evaluadas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En caso de no hacerlo, los apelantes pueden ir “en queja”.En paralelo, sigue pendiente la queja que hizo la familia de Maldonado ante la Corte Suprema de Justicia en virtud de una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad del Estado Argentino en lo que la familia entiende que fue unaSantiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto de 2017 y su cuerpo apareció el 17 de octubre de ese año. Su muerte se produjo en el marco de un operativo de la Gendarmería Nacional contra la comunidad Pu Los en Resistencia Cushamen, en inmediaciones de la Ruta 40, la cual era ocupada por la comunidad mapuche.Los gendarmes sobreseídos fueron Emmanuel Echazú, investigador por supuesta desaparición forzada de persona , y a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, quienes eran señalados por haber cometido delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.El juez Gustavo Lleral concluyó que la Gendarmería no detuvo en ese operativo ni a Maldonado ni a ninguna otra persona y tampoco que el joven que haya sido llevado a algún lugar por la fuerza de seguridad.La autopsia realizada el 20 de octubre de 2017 constató que Santiago Maldonado murió por asfixia por sumersión y que su ingreso a las frías aguas del Río Chubut fue cuando estaba con vida. Maldonado no sabía nadar y las bajas temperaturas de las aguas atrofiaron su cuerpo y hasta se especula con la supuesta pérdida de consciencia., concluyó el juez en su extenso fallo.