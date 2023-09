La Libetad Avanza insiste en su posición anti Malvinas, y excombatientes salieron al cruce: "jamás aceptaremos que entreguen nuestra soberanía"

"Cipayos", "vendepatria", "traidores internos" y "La Desmalvinización Avanza". Esos son los calificativos que las agrupaciones de veteranos de guerra de las Islas Malvinas le dedicaron al candidato presidencial Javier Milei y a su candidata a diputada y posible canciller, en caso de ganar las elecciones, Diana Mondino luego de que confesara que un gobierno de la ultraderecha respetaría "los derechos de los isleños".Con esas declaraciones, al diario británico The Telegraph, Mondino adelantó que se dejará de lado el reclamo soberano por las islas en línea con la postura de "autodeterminación", que plantea Gran Bretaña para desconocer el histórico reclamo argentino. Declaraciones que, vale mencionar, ratificó este miércoles el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien consideró que para que la Argentina recupere las Islas Malvinas debe haber "un acuerdo con Inglaterra" y que para llegar a ese entendimiento "no se puede desconocer la posición de las personas que viven" en el archipiélago que Gran Bretaña usurpa desde 1833.LA VOZ DE LOS EXCOMBATIENTES"La soberanía es indiscutible y los que viven en las islas son usurpadores de nuestra tierra", sentenció en un comunicado la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora y le recordó a la aspirante a canciller de la Argentina, que la posición que confesó ante la prensa británica, "va en contra de la posición histórica de la Argentina de rechazar la 'autodeterminación' que plantea Londres". "Jamás aceptaremos que gobernantes cipayos quieran desmalvinizar entregando nuestra soberanía, ya sea en las Malvinas o en cualquier territorio de nuestro país. Y si tenemos que volver a luchar, ahí estaremos defendiendo al Pueblo Argentino", le advirtieron los veteranos de guerra de Lomas de Zamora a Mondino.Las respuestas también llegaron desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas - La Plata (CECIM) y le recordaron a la candidata a diputada de la ultraderecha que el gobierno de Mauricio Macri también buscó abandonar el reclamo de soberanía con el acuerdo "Ducan-Foradori" y no lo logró. "Ahora la fuerza de tarea de 'La Desmalvinización Avanza' envía un elemento llamado Milei a convencer a los argentinos de lo que quieren los británicos, considerarlos 'vecinos', asumiendo que los asiste el principio de la autodeterminación, cuestión que no es contemplada ya que 'solo los pueblos tienen ese derecho'", lamentaron en un comunicado.El CECIM es la misma agrupación de veteranos de Malvinas que lleva adelante una batalla judicial para que sean juzgados por delitos de lesa humanidad los militares de la última dictadura militar que realizaron torturas contra los soldados argentinos. La dictadura militar que la candidata a vicepresidenta Victoria Villaruel reivindica.Los veteranos de Malvinas recordaron también que Milei es un admirador de la ex premier británica Margaret Thatcher, quien validó las operaciones militares sobre Malvinas e impulsó el Concenso de Washington que desarrolló el plan económico neoliberal. "Siendo Margaret Thatcher uno de sus referentes, su misión entre otras es terminar con la política de Estado sobre la cuestión Malvinas, invisibilizar la presencia colonial de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y consolidar el objetivo final que es la entrega del Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, el sector Antártico Argentino y los martes correspondientes", remarcan."No solo demuestra lo cipayo que es al querer cambiar una de las cosas que nos independiza y representa como país que es nuestra moneda" sino "también el desconocimiento de nuestra Constitución nacional", que reconoce a las Islas Malvinas como parte del territorio nacional. Le recordaron a Milei desde la Federación de Veteranos de la de la Provincia de Buenos Aires, que reúne 40 centros de excombatientes.En los comunicados emitidos por los centros de veteranos de guerra los argumentos contra la idea de Mondino de "respetar los derechos de los isleños" se acumulan, desde la disposición primera de la carta magna nacional respecto de la extensión del territorio a "la disposición 2065, donde se garantiza el respeto de los derechos civiles de los isleños bajo soberanía argentina", le recuerdan a la candidata a diputada de ultraderecha desde la Federación de Veteranos de Malvinas de la Provincia de Santa Fe. La 2065 es la resolución emitida por Asamblea General de Naciones Unidas, que reconoce los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de los habitantes de las islas en tanto habitantes argentinos."La población de isleños es una población impuesta no legítima. No tienen ni voz ni voto sobre nuestro territorio", le recordaron a Mondino los veteranos bonaerenses y aseguraron: "Estamos listos para enfrentarnos a cualquier vendepatria". En ese tono, el comunicado de la federación santafecina cita palabras de Manuel Belgrano para calificar a los candidatos de La Libertad Avanza como "traidores internos".Además, en su entrevista a The Telegraph, Mondino lamentó que ante la falta de resolución del conflicto "ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos de allí abajo", una posición similar a la tomada por el gobierno de Mauricio Macri cuando firmó el acuerdo "Ducand-Foradori", que proponía "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas". "No vienen por dos islas, vienen por el Atlántico Sur, fuente interminable de riqueza; por la Antártida, futuro de minerales y agua y por los recusos naturales de Argentina y América del Sur", denunciaron los veteranos santafecinos ante la posición de Mondino.En ese tono también se expresaron desde la Agrupación de Veteranos de Guerra 2 de Abril, de San Juan, al escribir una carta de repudio dirigido al gobernador Sergio Uñac, en la que lamentaron la posición de la ultraderecha por la que "denotan una total falta de nacionalismo y dan la sensación de un intento más de desmalvinización". "Jamás puede dar lugar esta señora a respetar el derecho de los 'isleños' que no respetaron el derecho de nuestros compatriotas en el año 1833 y los expulsaron por la fuerza, y que en 1982 le costó la sangre y vida a 649 héroes", sentenciaron.