Debates presidenciales: la CNE definió por sorteo el orden de los temas y los oradores

La Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó este jueves tres sorteos para determinar los temas y la mecánica de los debates presidenciales, que tendrán lugar el 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).De los debates participarán los cinco candidatos presidenciales que superaron las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO): Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, JxC), Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País, HNP) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda).Según el resultado del primer sorteo, en el debate de Santiago del Estero Bregman se ubicará en el primer atril (de izquierda a derecha), Massa en el segundo, Bullrich en el tercero, Schiaretti en el cuarto y Milei en el quinto. En el segundo debate, que se llevará adelante en CABA, quien haya estado en el primer atril pasará a estar en el cuarto y quien haya estado en el segundo pasará a estar en el quinto.El segundo sorteo, que define "los roles, es decir en qué orden de exposición van a hablar los candidatos", determinó que el rol A le corresponde a Bregman, el rol B a Milei, el rol C a Massa, el rol D Bullrich, y el rol E a Schiaretti."Estos roles lo que buscan es hacer participar en alternancia y en forma rotativa y equitativa a todos los candidatos de manera que al candidato que por ejemplo le resulte asignada la letra A va a ser el primero que exponga en la apertura, seguido por quien le toque la letra B y así sucesivamente. Luego, en el tema 1 empezará a hablar a quien le corresponde la letra B, seguido por C, D, E y A, y así secuencialmente en todas las instancias del debate de manera de asegurar que cada candidato tenga alguna participación inicial en cada uno de esos tramos", explicó la CNE.Respecto a la mecánica, se estableció que va a haber "un minuto para cada candidato de inicio, otro minuto de cierre, y durante el debate va a existir --cosa que no ocurrió en el debate anterior-- la posibilidad de hasta 5 réplicas".Por último, un tercer sorteo definió que el bloque temático "Economía y educación" será tratado en el primer debate del 1 de octubre en Santiago del Estero y el bloque temático "Seguridad, trabajo y producción" será tratado en el debate del 8 de octubre en Ciudad de Buenos Aires.En cada debate, habrá otro bloque temático que será definido por la ciudadanía. "Se buscó darle más dinámica al debate (...) Por eso este debate va a tener participación ciudadana a través de la página de la Cámara Nacional Electoral, que va a hacer una tarea para recoger las inquietudes de la ciudadanía y va a ser la ciudadanía la que va a aportar el tema restante en cada uno de los debates", detallaron las autoridades de la CNE.