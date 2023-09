Cuáles son los ejes del Presupuesto 2024 que ya ingresó al Congreso

El ministro de Economía, Sergio Massa, envió ayer al Congreso el Presupuesto 2024, que prevé una inflación del 70%, un crecimiento del 2,7% y un dólar a fin de año a 607 pesos.También estipula inicialmente un déficit del 0,9 en sintonía con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero apunta a un superávit fiscal mediante la eliminación del gasto tributario plasmado en la separata. El proyecto, que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, prevé un gasto total de 60 billones de pesos para el año próximo, con un crecimiento nominal del gasto del 93% interanual.Dado que prevé una inflación del 70% para el año próximo, apunta a una suba del gasto real del 23%. De esta forma, el Gobierno considera que podrá reducirse la inflación casi a la mitad de lo que, estiman, terminará este año en 135%.Aun así, se trata de una estimación inflacionaria que puede sufrir vaivenes y que se irá viendo gradualmente. También ese 70% no implica un condicionamiento para quien gane las elecciones, si no es el actual oficialismo.Además, el Gobierno cree que la suba de precios puede desacelerarse gracias a que, de ir a un mayor equilibrio fiscal, no será necesaria tanta emisión de parte del Banco Central para financiar al Tesoro. A ello hay que sumarle que no habrá impacto de la sequía en los precios y una perspectiva de crecimiento de la economía.El Gobierno estima que este año la economía redondeará una caída del 2,5% y una suba de 2,7% para 2024. Esta mejora encontraría explicación con una actividad que se dinamice a partir de la mejora de ingresos de exportación y la consecuente agilización de importaciones para las empresas.El Ejecutivo prevé que el tipo de cambio se mantenga fijo hasta el próximo 15 de noviembre, cuando se retomará el crawling peg atado a la inflación, por lo que la estimación es que el dólar oficial será de 367 pesos a fin de 2023. Ello implica que para llegar al dólar de 607 pesos a fin de 2024 habrá una devaluación del 65,5%, con un leve atraso frente a la inflación.Por otra parte, el equipo económico estima un déficit en 2024 del 0,9% del PBI, a tono con la meta fijada por el FMI. De este modo, se varió en la posición inicial de lograr déficit cero que se había adelantado a mediados de agosto. Las fuentes oficiales afirmaron que se consideró más calcular los recursos con las normas vigentes, es decir, con el impacto fiscal de las medidas económicas de Massa luego de las PASO.Sin embargo, la intención es que ese déficit del 0,9% puede transformarse en hasta un 1% de superávit gracias a la eliminación del gasto tributario que estará especificado en la separata como recomendación a los legisladores. El foco estará puesto en eliminar la exención de Ganancias para el Poder Judicial, el IVA deducible para directores de empresas y los bienes personales de inmuebles rurales del país y el exterior, así como en el régimen de beneficios impositivos de Tierra del Fuego.En cualquier caso, el Presupuesto 2024 no contempla agregados tributarios, con lo que las fuentes oficiales desestimaron que incluya al proyecto de creación un impuesto a las grandes empresas multinacionales anunciando por el titular de AFIP, Carlos Castagneto.Tampoco se contabilizan proyectos que supondrían déficit fiscal extra como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Esto significa que el Gobierno, en principio, no prevé continuar con el esquema implementado por Massa luego de noviembre.