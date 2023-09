Pablo Moyano cruzó a Patricia Bullrich: "¿Quién carajo es para meterme preso?"

El triunviro de la CGT y secretario General adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, cruzó este lunes a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, luego de que amenzara con meterlo preso. "Va a tener que armar una cárcel muy grande”, ironizóEl sindicalista fue consultado sobre los dichos de Bullrich que lo amenazó al decirle que sería "el primero en ser detenido cuando viole la ley". “”, sostuvo Moyano en declaraciones a AM 750 y volvió a insitir: “¿Quién es para decir que me va a meter preso? Que lo intente".En ese sentido, el presidente de Camioneros agregó: "Que se quede tranquila, que no va a llegar ni en pedo a Presidenta. P”.En líneas más generales, a tono con una campaña que llama a “terminar con el kirchnerismo”, Moyano aseguró que Bullrich “odia al peronismo” y a “los laburantes” de una manera “visceral”.“El peronismo no se va a erradicar nunca. Si pudieran proscribirlo, como lo hicieron en otras épocas, lo harían. Pero creo que es un grito de desesperación. Sabe que está tercera cómoda. Que no entra al balotaje”, aseveró.