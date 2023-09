Massa apuntó contra la inseguridad, pidió votar el "final" de Ganancias y que la devolución del IVA sea ley

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, inauguró obras en el conurbano bonaerense, desde donde no sólo retomó con potencia su agenda contra la inseguridad sino que también repasó la necesidad de que el Congreso apruebe la eliminación de Ganancias para los trabajadores y adelantó que enviará un proyecto para que la devolución del IVA sea ley y se extienda en el tiempo

el ministro de Economía confirmó que enviará un proyecto de ley al Congreso para que la devolución del IVA sea permanente

Massa inauguró obras también en Ituzaingó, otro punto del conurbano bonaerense, y desde allí aseguró que "todos" tienen que "acompañar el final del absurdo de Ganancias", en referencia al proyecto que busca su aprobación esta tarde en Diputados

Desde la localidad de Paso del Rey, en el partido de Moreno, Massa aseguró este mediodía que “se viene una nueva etapa en el conurbano, con más progreso y mayor seguridad”, y recordó que se crió en San Martín y vive en Tigre, con lo que conoce la zona "como ningún otro candidato"."Porque camino todo el conurbano desde que tengo 19 años en diferentes actividades políticas”, resaltó el dirigente y candidato presidencial. En ese sentido, afirmó que a partir del 10 de diciembre, junto con el gobernadory cada intendente va “trabajar codo a codo” para “hacer las obras que faltan” en cada distrito del conurbano bonaerense que “fue postergado y olvidado muchas veces”.En ese punto, señaló a quienes pretenden gobernar al país a la vez que critican a los argentinos. “Cuando quieren criticar a la Argentina, muchas veces hablan mal, despectivamente del conurbano y luego del país, pero yo quiero decirles con orgullo que soy del conurbano, soy argentino y volvería a nacer en Argentina y crecer en San Martín”, dijo Massa, lo que fue muy aplaudido por los vecinos de Paso del Rey, donde se inauguró el pavimento de una importante avenida., arengó, aplaudido por los vecinos.Allí estuvo acompañado por la intendenta localy por el ministro de Obras Públicas,. Además, participaron del acto el titular de Interior y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires,, y la senadora nacionalMassa -quien fue intendente del municipio de Tigre- destacó: “Se lo que le pasa a un intendente cuando recorro como vecino, militante y luego como dirigente un lugar que no era como cree que debe ser y un día lo logra. Hoy es un gran día”.En el mismo acto,. "No solo lo planteamos para los próximos 90 días", advirtió, antes de destacar que se eliminó "el impuesto más regresivo" que existe en Argentina y buscarán que quede fijado el beneficio "para todos los sectores más vulnerables" del país."Tomamos la decisión e cambiar de raíz el impuesto más regresivo que existe en la argentina, que es el IVA. No puede ser que un beneficiario del programa social, una jubilada, o una empleada de casas particulares, pague el mismo impuesto que el que paga el dueño de un banco", sostuvo Massa.El candidato presidencial enfatizó que se tomó la decisión de "devolver el IVA a 21 millones de argentinos en la canasta básica alimentaria", pero "no solamente lo planteamos para los proximos 90 dias"., enfatizó.En esa temática, justamente, cuestionó a Juntos por el Cambio porque "prometieron que lo iban a eliminar y lo duplicaron" y "ahora cuando lo queremos sacar, no quieren".“Hoy es un día muy especial además porque el Congreso está acompañando la discusión de algo que para los trabajadores de la salud y otros es muy importante. Todos tenemos que acompañar el final de un absurdo que crearon los mismos que ahora nos quieren volver a gobernar en Argentina, que es el impuesto a las Ganancias. Nos prometieron que lo iban a eliminar y lo duplicaron y que ahora cuando lo queremos sacar, no quieren, a pesar de que se llenaron la boca de que había que eliminar impuestos”, señaló el candidato presidencial de UP al inaugurar un Centro de Salud de Villa Ángela en Ituzaingó.Luego enfatizó que espacios como Juntos por el Cambio, pero que "cuando se trata de bajarle algún impuesto a una empresa grande o extranjera, se tiran en palomita dentro del recinto para levantar la mano”.En relación con la propuesta liberal dey la incorporación de un sistema de vouchers de acceso a la salud en caso de ganar las elecciones nacionales, fue muy crítico: “Todos sabemos que una prepaga para una familia cuesta 150, 160 mil o más, y el cheque que le daría a un jubilado es de 24 mil pesos, además de sacarle el programa de medicamentos si eliminaran el PAMI”.“¿Dónde creen ustedes que se atenderían nuestros jubilados y jubiladas si desfinancian el sistema de salud púbica y cierran el PAMI?”, se preguntó Massa.“De alguna manera, invertir en salud desde el Estado es apostar por la vida. Estamos en un momento en el que argentina empieza a discutir esas cosas. Cuando nos plantean volver al sistema de las AFJP y eliminar el actual sistema de jubilaciones, nos plantean un quiebre del contrato en el que una jubilación que trabaja con los impuestos mantiene a una generación que ya trabajó y nos trajo hasta acá, nuestro verdaderos héroes", agregó.