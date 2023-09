Rossi sobre el debate vicepresidencial: "Quise marcar diferencias con Villarruel"

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (Ux),se mostró "conforme" con el desarrollo que tuvo el debate que se desarrolló del debate de vicepresidente y admitió que uno de sus objetivos en la discusión pasó por "marcar diferencias" con la aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel."Me quedé conforme. Fui con cuatro ejes: trabajo, mujeres, derechos y derechos humanos. También hablé sobre mi gestión como ministro de Defensa. En términos generales.", expresó Rossi este martes a Radio con Vos sobre el debate vicepresidencial del que participó ayer en TN y agregó que también buscó marcar diferencias con el candidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri.Las crisis más importantes han sido con niveles de reservas exiguos. Nosotros vamos por el camino de multiplicar las exportaciones, a través de cuatro sectores: el agropecuarios, hidrocarburíferos, mineros y economía del conocimiento", fundamentó Rossi.Además, estimó que el "año que viene" Argentina tendrá "balanza comercial favorable y al recomponer reservas, se estabilizará el tipo de cambio y la baja de la inflación".No obstante, el jefe de Gabinete aseguró que "no basta con eso, también hay que tener un comercio exterior ordenado y plantear otros objetivos", y destacó que el gobierno envió al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2024 que incluye "una baja al 70% en el índice de inflación".Consultado sobre los cambios en el impuesto a las Ganancias, Rossi expresó que se trata de una iniciativa con la cual el Ejecutivo "tomó un reclamo existente y propuso un cambio de paradigma"."La ecuación impositiva argentina no tiene que basarse en el trabajo de un determinado sector. Hoy tenemos casi la mitad de los trabajadores como autónomos, monotributistas e informarles. Tenemos un debate pendiente sobre cómo resolvemos la falta de derechos de los trabajadores. Las situaciones hiperinflacionarias están íntimamente ligadas a la falta de divisas. Hace un mes que viene recomponiendo reservas y en breve comenzará el proceso de ingreso por cosecha fina", remarcó.Sobre los beneficios que se están dando a los trabajadores con las últimas medidas, Rossi aseveró que "cuando uno beneficia con políticas a un sector genera una riqueza superior al conjunto de la sociedad argentina"."No me parece que el análisis más fuerte que se puede hacer sobre esta medida (la modificación de Ganancias) es que vaya a generar una hiper inflación o incrementar la comprar dólares. La devolución del medida del IVA abarca a 20 millones de personas y va a significar un impacto importante para ellos", concluyó Rossi.