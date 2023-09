Massa aseguró que en su Gobierno tendría "ministros radicales y peronistas que hoy están en el PRO"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria,, analizó el panorama político de cara a las elecciones generales del 22 de octubre y adelantó que de llegar al Gobierno su gabinete estaría compuesto por "ministros radicales y peronistas que hoy están en el PRO".Consultado sobre cómo formaría su equipo de trabajo por Luis Novaresio en LN+, Massa explicó no contaría con al menos la mitad del gabinete actual. “No me gusta repartir cargos. Por lo menos la mitad no serían ministros conmigo”.", aseguró el candidato presidencial. Además, sostuvo que ya tiene definido a su ministro de Economía, pero que lo dará a conocer en el momento oportuno.Sobre la vicepresidenta“Yo creo en un Estado con orden fiscal, creo que el año que viene tenemos que tener superávit fiscal”, dijo, cuando Novaresio le preguntó por el video viral sobre su frase de barrer a los ñoquis de La Cámpora.Respecto a la inflación final del año analizó: “Va depender mucho de que octubre, noviembre y diciembre con el tipo de cambio fijo que pusimos con la devaluación que impuso el FMI siga bajando. El impacto de la devaluación llevará al resultado anual cerca de los tres dígitos”.Luego, expresó el FMI exigió la medida económica de devaluación. “El Fondo te pone condiciones para renegociar la estructura de deuda. En el documento que propone medidas y fija lo que se llama priority actions, o sea acciones prioritarias que el Gobierno debe tomar para que el board apruebe los desembolso, pone la medida de devaluación”.”.En ese sentido, criticó al expresidente“Desde el año 2018 que Macri para financiar la fuga de capitales en la Argentina, como dice el informe de la AGN, desde 2018 hay un síndico en la Argentina. Macri llevó a la Argentina a la convocatoria de acreedores”.“La Argentina en un país soberano que tiene un síndico de su convocatoria generada por Macri que nos obligará a negociar con el síndico las medidas a tomar. Mi primer planteo a la hora de definir ser candidato con la experiencia de la negociación, es que tenemos que tomar la deuda como un tema de políticas de estado, con acuerdo con las fuerzas políticas y sacar al fondo de la FMI, que mientras esté metiendo su nariz en las cuentas de la Argentina, va a terminar imponiendo cosas de su necesidad de cobrar la plata que la posibilidades de desarrollo de la argentina”.Y diferenció la idea de endeudarse en el mercado local y el internacional: “Una cosa es que uno se financie en el mercado local, doméstico, con los bancos y fondos comunes de inversión y otra es tener una deuda de un prestamista del financista de última instancia internacional”. “Ir al mercado doméstico es como ir a la escribanía del barrio, ir al FMI es ir al prestamista de la usurero del barrio. Te pide garantías y te lleva la heladera y el auto”.Por otro lado, a un mes de las elecciones generales Massa se refirió al panorama electoral y a sus contrincates Javier Milei y Patricia Bullrich. “De ambos me separan las ideas ya que expresan más o menos lo mismo: uno dice universidad paga y el otro vouchers. Son más o menos lo mismo”.“Me llama mucho la atención y es de las cosas que más me irrita, que es que a esos sectores que compiten y dicen que la educación es el mejor remedio contra la pobreza, pero plantean cobrarle a la gente para ir a la universidad, recortes y que el Estado no debe dar notebooks″, apuntó contra los candidatos opositores.Y aseguró: “Quiero ser un presidente asociado con la generación de trabajo.También me fascina el tema de la educación. Ya mandamos la ley al Congreso. Hay que poner robótica y programación obligatoria y aumentar la cantidad de horas de matemática”.