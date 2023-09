Atentado contra Cristina Kirchner: Brenda Uliarte presentó un escrito

En la continuidad por la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Brenda Uliarte decidió no declarar y presentó un escrito. Allí, relató queSegún lo detallado por Ariel Zak en Radio 10, Uliarte indicó:Asimismo aclaró que había genteLa mujer dio detalles sobre los vínculos de Fernando Sabag Montiel con Gerardo Milman y contó:Esta sería una referencia implícita a Carolina Gómez Mónaco, secretaria o asesora de, involucrada en la causa, y a quien hace algunos días le secuestraron un segundo celular. “”, concluyó.Estas determinaciones corresponden a lo que se denominaa raíz de que un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se haya presentado ante la Justicia el último año para asegurar que dos días antes del atentado a la expresidenta, ocurrido el 1° de septiembre último, había escuchado al diputado manifestar:El pedido del secuestro de Milman se llevó a cabo después de que una exsecretaria de Milman se presentara en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración testimonial y contar que puso su teléfono en manos de un "perito", supuestamente facilitado por Milman, para que le borrara información personal que no quería que trascendiera.El planteo de la fiscalía se realizó cuando el expediente estaba bajo secreto de sumario y por este motivo no trascendió hasta este lunes: también había pedido que se realizara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, su exsecretaria Ivana Bohdzewicz y su asesora Gómez Mónaco y entre ellas los imputados del caso.