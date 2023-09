"¿Trabajar menos para qué?", desde la UIA, cargaron contra la reducción de la jornada laboral

Comenzó este martes el tratamiento de los proyectos de reducción de la jornada laboral en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donderepresentante de la(UIA), se mostró en contra con argumentos, cuanto menos, controvertidos.El vicepresidente del departamento de Política Social de la UIA dijo estar “a favor del diálogo social”, pero consideró:“La OIT hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo, probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, hacerlo mejor, generar un mejor clima en el lugar de trabajo, y eso no se logra necesariamente limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada ¿cómo será?”, señaló el empresario.Ya de lleno en su negativa a la iniciativa, Cordero sentenció: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”., se preguntó el representante de la UIA, añadió: “¿El Estado a qué viene? ¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas? ¿Por qué no dejamos a la autonomía colectiva? Que nadie puede negar que en Argentina es fuerte y sólida”.A su vez, Cordero argumentó que “en otros países no existen las multas al empleo que existen acá, que fomentan el empleo informal, ¿entonces qué hacemos con eso? Es un tema que pedimos que se debata y ni en agenda está”.“La realidad argentina es distinta. Tenemos que debatir en la realidad que tenemos, con los problemas que tenemos”, aseguró y finalizó