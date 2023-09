Salvador se despegó de la UCR Evolución: "Bullrich va a estar en el balotaje"

"Estamos viviendo un momento extremadamente complicado donde con absoluta irresponsabilidad se toman decisiones no en función de los ciudadanos argentinos sino haciendo proselitismo con los fondos de todos", dijo el ex vicegobernador bonaerense Daniel Salvador al cuestionar la iniciativa del oficialismo relativa a la modificacióndel Impuesto a las Ganancias que este jueves tuvo el aval del Senado.Enfatizó: "Entendemos que hay que impulsar una reestructuracion impositiva, el impuesto a las Ganancias tiene que desaparecer pero tiene que ser parte de una propuesta gradual".SOBRE MARÍA EUGENIA VIDALTambién se refirió al respaldo de la ex gobernadora a Patricia Bullrich. "Ella es parte del proyecto y está acompañando. Que participe en un acto de campaña o de una recorrida es positivo pero no es un hecho nuevo. Patricia Bullrich hoy por hoy recibe todo el acompañamiento de todo Juntos por el Cambio", señaló el ex titular de la UCR bonaerense.SOBRE LAS DECLARACIONES DE YACOBITTITomó distancia de las expresiones del diputado de Evolución quien dijo que en un balotaje entre Massa y Milei optaría por el primero. "Hoy estamos dedicados de lleno a esta tarea para que el 22 de octubre se haga la mejor de las elecciones. No veo otras alternativas. No tengo dudas de que Patricia va a estar en el balotaje", cerró.