Paco Manrique respaldó a Massa: "Interpreta las necesidades de los trabajadores y pone las cosas en su lugar"

El Secretario Gremial de la CGT y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Mario "Paco" Manrique, remarcó la importancia de "explotar la mística peronista" de cara a las elecciones generales del 22 de octubre y convocó a los argentinos a "participar masivamente" de los comicios."Lo que estoy viendo es un nuevo espíritu y eso es un impulso muy grande a la hora de salir a militar. Esto se vio impulsado por las medidas que se tomaron, que no son títulos de campaña las cosas que nosotros estamos proponiendo sino que estamos tratando de hacer efectiva la realidad", expresó el gremialista en diálogo con "Y arriba quemando el sol" para Radio Rebelde.Y añadió: "Tenemos que explotar la mística, nuestro renacer como peronismo y adoptar esa personalidad que siempre tuvimos. Obviamente reconociendo que hubo cosas que no pudimos hacer y que ahora se viene una nueva etapa para la Argentina, donde vamos a ir con la verdadera redistribución de la riqueza, con la independencia económica, planteando otras condiciones al Fondo".Consultado por la movilización de ayer en respaldo a la eliminación de Ganancias, expresó que fue "un día histórico" porque "siempre" consideraron que era "injusto con los laburantes que paguen impuestos al trabajo". También habló de respaldo político a Sergio Massa: "Nuestro candidato interpreta las necesidades de los trabajadores y está dispuesto a poner las cosas en su lugar, no a esperar a ser presidente para tomar las medidas sino que las está tomando ahora".En esa línea, Paco Manrique planteó: "Hoy el protagonista no somos los candidatos es el pueblo, que debe ir a participar masivamente para definir su futuro no solo votando sino también custodiando durante cuatro años que ese voto que puso y le dio la victoria se traslade a la realidad efectiva".Por otra parte, se refirió a la alianza del líder de los gastronómicos Luis Barrionuevo con el libertario Javier Milei: "Siento vergüenza, pero cada uno es artífice de su propio destino y si los trabajadores de Barrio Nuevo creen que esa es la opción para ellos y lo avalan... De todas maneras si es una decisión tomada por fuera de la voluntad de sus trabajadores, igual ellos sabrán cómo hacérselo saber".Al cierre de la entrevista, opinó sobre el debate presidencial que tendrá lugar mañana a la noche en Santiago del Estero: "Es un evento importante, no comparto con los que dicen que no sirve demasiado. Yo creo que no sirve demasiado para el que no esté interesado en el país"."Es una buena oportunidad para que la ciudadanía vea la calidad de candidatos que tiene cada espacio y las ideas que propone,si son realizables o no, y entiendo que eso va a hacer la diferencia también", concluyó.