Blooper en Entre Ríos: Frigerio tiró un penal, se cayó al piso y se volvió viral

El candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos y ex ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, continúa su recorrido por las ciudades de la provincia litoraleña en el marco de la campaña para las elecciones del 22 de octubre. En las últimas horas, se convirtió en el protagonista involuntario de un incidente viral mientras intentaba jugar al fútbol.

En agosto, Frigerio se impuso por amplia diferencia en las elecciones primarias de Juntos por Entre Ríos, la versión local de Juntos por el Cambio (JxC). El total de la coalición superó por 6 puntos al peronismo, mientras que el postulante de La Libertad Avanza quedó en el tercer lugar. El ex ministro macrista enfrentará a Adán Bahl, quien no tuvo competencia interna en Más por Entre Ríos. El actual intendente intendente de Paraná aspira a suceder a Gustavo Bordet, quien ya no tenía otra reelección al cumplir dos mandatos seguidos.

Este incidente, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, generó reacciones diversas entre los espectadores y la opinión pública. Algunos lo tomaron con humor, mientras que otros lo interpretaron como un desliz momentáneo. Sin embargo, no cabe duda de que este blooper viral se ha convertido en un tema de conversación en medio de la intensa campaña electoral en la provincia de Entre Ríos.