Para Rossi, "Milei descalifica a los argentinos diciendo que este es un país de mierda"

"Habló de los desafíos que tenemos, puso en contexto el proceso de la campaña, reivindicando el muy buen candidato que tenemos y el rol que teníamos que ocupar cada uno", dijo el jefe de Gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, para quien "paradójicamente, luego de 40 años de democracia tenemos una fuerza política de extrema derecha que casi no reivindica la democracia".

"Mientras ellos hablan cargados de odio y resentimiento, y además descalifican al pueblo argentino con esta idea de que “la Argentina es un país de mierda” y los argentinos somos unos “fracasados”, Sergio Massa plantea un gobierno de unidad nacional. Y con eso le estamos hablando a todos los argentinos", señaló.

"Como dijo Sergio en el debate, se están jugando más que dos modelos de país, se están jugando dos modelos de sociedad. Cuando escucho el ‘sálvese quien pueda’ de los libertarios, digo, "pucha, che", no hay religión en el mundo que no siente los principios básicos en base al amor al prójimo. Y lo que menos tienen los libertarios es amor al prójimo, sino que por el contrario, la sensación es que todo depende de vos y solamente de vos, y que todos los derechos colectivos y los lazos de solidaridad no deben tenerse en cuenta", sostuvo el dirigente de Santa Fe al enfatizar:Respecto del desempeño de Milei en el debate consideró que "son propuestas que cuando las tiene que defender no las puede defender".Subayó además que "la idea que expresa Sergio es que en la próxima coalición de gobierno, todos aquellos que de alguna o de otra manera estemos de acuerdo con la educación pública, con la salud pública, con el sistema de coparticipación federal, con subsidios para quienes más lo necesitan, con la defensa de los DDHH, todo eso tiene que estar visto y tiene que estar expresado en el gobierno".,dijo.El periodista Gustavo Sylvestre le consultó sobre la molestia que genera el caso Insaurralde, al que califica de “repugnante” y “aberrante”. "Obviamente que el sentimiento es ese. Además, una acción de esas características no es representativa de lo que son los cientos de miles de dirigentes que tiene nuestro movimiento a lo largo y ancho de todo el país, ni que hablar de los cientos de miles de militantes que seguramente se deben sentir ofendidos", consideró Rossi para quien