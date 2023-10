Massa apuntó contra JxC: "Para ellos las personas con discapacidad son descarte"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, destacó este miércoles la importancia de incorporar en "la discusión de la agenda electoral" cuestiones vinculadas a la discapacidad y sostuvo que para la oposición "las personas discapacitadas son descarte".Estas declaraciones las formuló desde el Complejo Art Media donde se llevó a cabo el evento titulado "Patria es inclusión: discapacidad, políticas y derechos" junto a referentes de UxP y el colectivo de discapacidad."A partir de la iniciativa de ustedes tenemos la enorme oportunidad de poner en la discusión de la agenda electoral el tema discapacidad. Que es un tema que ellos no quieren poner", expresó Massa.Y agregó: "Cuando los escuchamos hilando fino, para ellos las personas con discapacidad son descarte, no tienen lugar en nuestra sociedad"."Escuché a uno de ellos plantear que como va a haber 1.200.000 pensiones. A otro de ellos plantear que el pago es excesivo. A los otros o a las otras ya las conocemos, recortaron 170.000 pensiones. Algunos de los que perdieron la pensión murieron en el camino y nunca la recuperaron", insistió.Entre los logros más destacados de la gestión se encuentran la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas en Discapacidad, la restitución de 170. 000 pensiones no contributivas a personas con discapacidad que habían sido dadas de baja entre 2015 y 2019, la ampliación de ese derecho, la recuperación y valorización del Programa Federal Incluir Salud y de las prestaciones por discapacidad.También la digitalización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la mejora de los procesos de certificación, así como la inclusión de la temática en las agendas pública, política y mediática, y el impulso de un proyecto para una Nueva Ley Marco en Discapacidad que reemplace a la Ley vigente de la dictadura cívico-militar, con la participación activa de personas con discapacidad de todo el país tras un proceso de consulta federal.