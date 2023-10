Melconian volvió a cruzar a Milei: "¿El candidato anti-casta dónde está?"

El principal asesor economista de Patricia Bullrich,, apuntó contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones 2023, Javier Milei, tras frente al escándalo protagonizado por el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y aseguró que "se escondió abajo de la cama" cuando pregonaba la lucha contra la casta política.En diálogo con Radio Rivadavia, Melconian criticó la actitud del exintendente de Lomas De Zamora; Martín Insaurralde, tras las fotos filtradas. "¿Qué significa que un hombre que no sabemos de qué trabajó los últimos 20 años 'se equivocó'? ¿Después de 20 años se dieron cuenta que se equivocaba?", dijo.En esa línea, apuntó contra Milei y su silencio antes y después del debate presidencial con respecto al tema.", ironizó.Y agregó: "Vos en los últimos tres meses agarraste una bandera, donde te plantaste y saliste primero...".Sin embargo, Milei habló del caso Insaurralde en una entrevista en A24. El libertario indicó que el funcionario siempre trabajó en el ámbito público, por lo que "está claro que lo de Insaurralde implica corrupción. Es como un cartel gigante que dice `Javier Milei tiene razón´, eso es la casta, es la casta empobrecedora e inútil".El exintendente de Lomas de Zamora renunció a su cargo a jefe de Gabinete provincial luego de conocerse las imágenes en un yate, junto a una modelo, en Marbella. Días más tarde, también bajó su candidatura a concejal por su partido por pedido del candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa."Luego de interiorizarme sobre la situación decidí aceptar, de forma inmediata, la renuncia de Martín Insaurralde al cargo de Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia. Mi tarea es seguir liderando un gobierno al servicio del pueblo de la Provincia. Las explicaciones se tendrán que dar en los ámbitos correspondientes", aseguró Axel Kicillof en redes.A su vez, el gobernador bonaerense dispuso que se disuelva la jefatura de Gabinete, por lo que enviará un proyecto de ley a la Legislatura provincial. “No se trata de hacer ‘marketing de la honestidad’, en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás. No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión”, cerró.