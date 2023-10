Caso Insaurralde: el juez Villena se apartó de la investigación, pero rechazó la recusación del fiscal Mola

El juez federal Federico Villena se apartó de la investigación contra el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, pero rechazó los argumentos planteados por el fiscal Sergio Mola en la recusación.“La escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora sí mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en él”, sostuvo Villena.Y agregó: “El ejercicio de la magistratura, dada su relevancia, conlleva necesariamente convivir y soportar todo tipo de presiones, de las partes, de los medios de comunicación, y de los distintos factores de poder que habitualmente cohabitan la sociedad; más ellas, en modo alguno pueden conmover la templanza necesaria para desempeñar ese rol”.De todas maneras, rechazó la recusación que había planteado Mola por una supuesta amistad del juez con Insaurralde y la presencia de la ex esposa del funcionario, Liana Toledo, como empleada del juzgado federal 1.En su defensa, Villena sostuvo: “No tengo, ni tuve amistad con el Sr. Martín Insaurralde, más allá de la relación protocolar o cordial, que pueda tener con cualquier intendente cuyo municipio se encuentre territorialmente bajo la jurisdicción que corresponde a la Justicia Federal de Lomas de Zamora”. También aclaró que Toledo trabaja en el fuero desde 2003 y que actualmente estaba de licencia.Al inhibirse, el juez Villena remitió la causa al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak, que a su vez tiene otra causa en curso con la fiscal Cecilia Incardona, quien ya imputó a Insaurralde y a Jésica Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.Sin embargo, el panorama todavía puede modificarse. Ahora Kreplak tiene que decidir si acepta la causa de Villena que se inició el sábado pasado a partir de una denuncia del abogado Gastón Marano. Si la rechaza, deberá definir la Cámara Federal de La Plata.El fiscal Mola ya había impulsado la denuncia por el delito de lavado de dinero e imputó a Insaurralde y a la modelo Sofía Clérici por el viaje a Marbella. Además, solicitó varias medidas de prueba.Además de las causas presentadas en Lomas de Zamora, hay denuncias desparramadas en la justicia federal y ordinaria de La Plata, y en los tribunales de Comodoro Py.