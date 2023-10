Massa criticó a Milei por desalentar la renovación de plazos fijos: "Por un voto más quiere timbear los ahorros de la gente"

Tras el segundo debate presidencial, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, apuntó contra el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, por desalentar la renovación de plazos fijos en pesos."Es gravísimo lo que dice porque por un voto más está timbeando los ahorros de la gente. No se puede poner en riesgo el sistema financiero, eso ya lo vivió Argentina en 2001", enfatizó Massa en diálogo con el canal de streaming Gelatina-De todas maneras, aclaró que "los ahorros están seguros en este momento" y aseguró que a Milei "no le da la nafta para poner en riesgo el sistema financiero".En este escenario, Massa sostuvo que su objetivo en el segundo debate presidencial fue "hablar con convicciones, con el corazón y no a leer". De esa manera, recalcó que hubo "cero propuestas" de la oposición.Además, dijo que hay que "convocar a los jóvenes a la construcción de un sistema solidario" y lamentó que el debate obligatorio de este domingo entre los cinco postulantes a la Casa Rosada pareció ser "más un intento de demolición que de construcción"."Hay que convocar a los pibes a (un proyecto que permita) tener gratis su universidad, que le dé becas, y a defender el derecho de su abuelo y de su papá a tener jubilación; hay que convocarlos a la construcción de un sistema solidario", expresó Massa.Y sostuvo que "el país no puede tener un Presidente que niegue el cambio climático", en referencia a lo declarado ayer por Milei en el debate obligatorio.Por otra parte, destacó que al menos “16.650.000 argentinos" ya cobraron la devolución del IVA en sus compras de productos de la canasta básica.Consultado sobre supuestas dificultades para acceder al beneficio, Massa reconoció que "en algunas provincias tenemos problemas". "Las provincias tienen su caja provincial y algunas no le transfirieron aún su base de datos a la Nación. Entonces la gente se queda sin ese beneficio", dijo el ministro.El programa “Compre sin IVA” establece la devolución del 21% del IVA para todos los productos de la canasta básica alimentaria y rige desde el lunes 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2023. El monto de devolución tiene un tope de hasta $ 18.800 mensuales.Asimismo, por iniciativa de Massa se envió al Congreso un proyecto para que la devolución del IVA “sea permanente” durante años y no durante el plazo que se estableció durante los últimos días.El candidato destacó que jubilados, empleados cuyos ingresos son insuficientes, o pertenecen al sector de la economía popular “tienen la misma desgracia de pagar el mismo impuesto (IVA) a la hora de comprar alimentos o productos de su canasta básica, que el que paga el CEO de una empresa internacional”.Así puntualizó que lo que se busca precisamente es compensar la suba de precios para este sector y los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que ganan hasta el equivalente de seis salarios mínimos, es decir, $ 792.000 a octubre.