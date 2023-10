11.10.2023 / ELECCIONES 2023

Gildo Insfrán: "No crean que estoy sentado como el estúpido ese que se fue a Marbella"

El gobernador de Formosa mantuvo un encuentro con la comunidad local donde no reparó en críticas hacía lo actuado por el ex jefe de Gabinete bonaerense. "Yo estoy pensando cuando tengo que venir a Santa Teresa o María Cristina. Ustedes me van a tener siempre”, dijo.