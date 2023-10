Enojo por las declaraciones de Patricia Bullrich contra el PreViaje: la trataron de "burra"

(R) Las palabras de Patricia Bullrich generaron un fuerte malestar en numerosos municipios de Argentina al cuestionar el programa nacional "Previaje", el cual tiene un impacto significativo en las economías de diversos destinos turísticos en el país. Esta controversia desencadenó reacciones tanto entre aliados como opositores.El punto de conflicto surgió durante el intercambio de preguntas cruzadas, cuando el aspirante de Unión por la Patria, Sergio Massa, destacó los beneficios del programa "Previaje". Massa consultó a Bullrich sobre su continuidad, a lo que ella respondió de manera confusa:Esta respuesta provocó una rápida réplica por parte de Matías Lammens, a cargo de Turismo de la Nación, quien señaló que Bullrich parecía no comprender la importancia del programa.Según relevó el portal DataClave, las declaraciones de Bullrich generaron una amplia variedad de reacciones en diferentes partes del país y causaron malestar entre intendentes y funcionarios de turismo locales. De acuerdo a dicho medio, uno de los primeros quejarse fue el concejal marplatense Horacio Taccone quien presentó un proyecto de resolución con el objetivo de fijar una posición institucional frente al Previaje que, como expresó, "nos va a permitir saber si el auténtico compromiso de las fuerzas políticas de la ciudad es con el trabajo de los marplatenses o con el desprecio de Bullrich”.Hay que ver como responde el oficialismo a cargo del intendente del PRO Guillermo Montenegro, quien siempre se mostró afablea la iniciativa y si esto no genera mayor descontento contra la ex ministra de Seguridad en los distritos de la Costa Atlántica. De hecho, siempre según DataClave, "el jefe comunal de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien en diálogo con este medio tildó de "burra" a Bullrich". “Para los distritos cuyo principal ingreso es el turismo, el Previaje es una herramienta fundamental. Gracias a esto tuvimos las mejores temporadas. Vivimos un incremento en las reservas del que no teníamos registro", se lee en el articulo en referencia a las palabras del jefe comunal de Unión por la Patria.