Denunciaron a Patricia Bullrich por sus expresiones sobre "el terminar con el kirchnerismo"

Hugo Kofman, miembro del movimiento de derechos humanos y participante activo en la organización "Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Santa Fe," presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral, planteando serias preocupaciones en relación a las manifestaciones y spots de campaña de Patricia Bullrich. En su denuncia, Kofman alega que las expresiones de Bullrich, en las cuales propone "terminar o destruir al kirchnerismo, ahora y para siempre," podrían constituir actos ilegales de persecución e incitación a la violencia contra un colectivo nacional.

Se argumenta que tales propuestas de Bullrich podrían constituir delitos de acuerdo con la Ley 23.592 y violar las garantías fundamentales establecidas en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados advierten que el ejercicio de los derechos políticos no debe desviarse hacia la persecución de aquellos con opiniones políticas diferentes.Kofman solicita con urgencia que se detenga la difusión de los ataques discriminatorios y promotores de violencia presentes en los spots audiovisuales que se emiten en repetidas ocasiones en todos los canales de televisión del país, de acuerdo con las disposiciones del régimen electoral. Además, se considera necesario que Patricia Bullrich emita disculpas públicas por estas expresiones y publicaciones. En particular, se señala su declaración en la ciudad de Santa Fe, donde afirmó que se ocuparía de "destruir al kirchnerismo para que no vuelva más una ideología que ha generado un mal terrible en nuestro país," pronunciando estas palabras ante los medios de comunicación que registraron sus declaraciones.