Jorge Macri reconoció tirarle centros a Ramiro Marra durante el debate de candidatos a jefe de Gobierno porteño

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambioadmitió haberle tirado centros a su contrincante de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, durante el debate de candidatos a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad y aclaró que comparte "más con Ramiro que con Leandro Santoro".En una entrevista distendida con el periodista Diego Iglesias para Infobae, el candidato del PRO respondió el cuestionario “Black o White Macri” en referencia a si ciertas acciones son propias de él o de su primo, el expresidente Mauricio Macri. "Tirarle centros a Ramiro Marra en el debate para ir preparando un acuerdo en la Legislatura. ¿Blackri o White Macri?", le preguntó el periodista algo que el candidato quiso eludir:"Le decías: “Ramiro, ¿te parece tal cosa?”. Él te decía: “Bueno, Jorge”. Se tiraban centros…", repreguntó Iglesias ante lo que no le quedó otra que responder: "".En ese sentido, señaló que no sintió "tantos mimos" entre el y el candidato libertario aunque aclaró: ". "Para mí, Santoro es el kirchnerismo y el kirchnerismo para mí es un límite muy, muy claro. Tengo una confrontación más directa con Leandro, pero no tiene que ver con tirarle centros a Marra, sino que", le pegó al candidato de Unión por la Patria."Después hay cosas con Ramiro que no comparto. Por ejemplo, lo de los vouchers para las escuelas no lo comparto. Creo en la educación de gestión pública y de gestión privada. Voy a defender al Estado. Hace 16 años que lo hacemos en la ciudad", agregó Macri.