Fuerte rechazo al proyecto de candidata de Milei para que los hombres puedan elegir abandonar hijos

Lo injusto, Lilia, es que haya 1 millón 600 mil mujeres que se hacen cargo solas de 3 millones de hijos e hijas, y que la mitad de esos niños y niñas no reciban la cuota alimentaria por parte de sus padres. Pero tranquila, vamos a tener un Presidente que no las va a dejar solas. pic.twitter.com/giBEHUNN53 — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) October 17, 2023

Las mujeres pinchan los forros para enganchar a los hombres, dice 🤦🏻‍♀️

Varones, quiéranse. No voten este despropósito. https://t.co/tdnpIyYCyg — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 17, 2023

Venta de órganos, libre portación de armas, y proyecto de renuncia a la paternidad porque “las mujeres pinchan preservativos”.



Son la libertad atrasa. https://t.co/MyKR47Xcz3 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 17, 2023

Mujeres dirigentes y con actuación pública en el Congreso cuestionaron en duros términos la iniciativa de "renunciamiento de la paternidad" propuesta por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA)quien adelantó que su primer proyecto de ley apuntará a que los varones tengan 15 días para decidir si van a hacerse cargo o no de un hijo. La iniciativa de Lemoine, presentada este mismo martes en el canal de YouTube "Neura Media", pretende que los varones puedan renunciar a la paternidad no deseada, para lo cual la asesora de Javier Milei propone que "la mujer, cuando se entera que está embarazada, tenga 15 días para notificar al padre y el padre pueda decidir si va a hacerse cargo del hijo".Así, Lemoine volvió a mostrar su rechazo al aborto al sostener que si "las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres, por ley, tienen que mantener a una criatura?". Para la candidata libertaria "es injusto que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años, cuando no lo quiso tener".Ante lo que la ministra de las Mujeres, Género y Diversidades,, salió a repudiar la iniciativa en su cuenta de X y".Mazzina, de todos modos, sugirió que Milei no será el ganador de las elecciones presidenciales sino el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, por lo cual el país tendrá "un Presidente que no las va a dejar solas".La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia,también criticó el proyecto desde sus redes sociales y lo consideró una muestra de que "esta gente puede hacer mucho daño", al referirse a los miembros del espacio ultraliberal LLA. "Parece que tenemos que explicar que las violaciones a las mujeres no tienen nada que ver con la coparticipación federal de impuestos, que comprar y vender personas es delito y que los padres tienen que cuidar y sostener a sus hijos menores", lamentó Ibarra.Mientras que la portavoz de la Presidencia,repudió la iniciativa al considerar que el proyecto de Lemoine presupone, según advirtió, que "las mujeres pinchan los forros para enganchar a los varones", y agregó que una idea de ese tipo representa "un despropósito".Cerruti completó su posteo en la red social X (exTwitter) con una convocatoria al electorado masculino, para que evite apoyar en las urnas las ideas que subyacen en un proyecto como ese: "Varones, quiéranse. No voten este despropósito", exhortó la portavoz.Incluso, la exgobernadora bonaerense y diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC),, coincidió en los cuestionamientos a la fuerza de Milei: "Venta de órganos, libre portación de armas, y proyecto de renuncia a la paternidad porque 'las mujeres pinchan preservativos'.".