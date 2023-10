"No es con motosierra, es cirugía laparoscópica": la diferencia entre el ajuste de Bullrich y el de Milei según Melconian

El economista, quien en caso de que Patricia Bullrich sea electa presidenta ocupará el cargo de ministro de Economía, adelantó que impulsaría “un plan x 3: un programa de estabilización macroeconómica, reformar el sector público y reorganizar el sector privado" que conisderó diferente al de Javier Milei: "No es con motosierra, es cirugía laparoscópica".En diálogo con Ámbito, el economista planteo que espera que las elecciones sean un punto de partida que “aborte la expectativa de espiralizaciones virulentas e inmanejables”. Si llegan a ser gobierno, para el economista, el anuncio de arranque debe ser “u, igual de relevantes y urgentes. El corazón es la estabilidad macro: sin estabilidad, las reformas y la reorganización quedarán truncas o caerán en saco roto".Para él, "lo". "En el marco de un programa de estabilización el desarme es posible sin salidas traumáticas. Gradualmente, desarmando de a poco, pagando por las LELIQ tasas de interés “bajas” (negativas en términos reales), haciendo el switch con el crédito al sector privado. No hay soluciones mágicas ni son viables los terremotos", consideró."No es viable seguir licuando a mansalva jubilaciones, salarios y planes sociales como mecanismo temporal y totalmente injusto de ajustar las cuentas", señaló Melconian y manifestó que "es condición ineludible ir al equilibrio fiscal primario inmediatamente. Son más de 5 billones de pesos o 3 puntos del PBI que dejará de déficit primario este gobierno. No hay ninguna chance de que un plan de estabilización macroeconómica haga pie sin haber alcanzado déficit primario cero y que el cero sea duradero".En ese sentido, consideró que hay que ir "No es ir a cero de subsidios, es ir a un número financiable. Más algo de reducción del déficit de empresas públicas, redirigir impuestos de asignación específica para el Tesoro, recortes en Ministerios, recalibrar obra pública, planes sociales y transferencias a provincias", enumeró.", lanzó diferensiandose de Milei al tiempo que remarcó:"La motosierra es un eslogan de campaña, no una política fiscal de verdad".Respecto al valor del dólar Melconian consideró que "el 350 pasó con pena y sin gloria. Ya es pasado. La realidad impondrá sincerarlo, actualizarlo porque está de nuevo detrás de la inflación. Es una corrección inevitable". "Puede darse parte en la transición y parte con el nuevo gobierno. Dependerá del resultado de la elección del 22 y de qué tipo de transición tengamos", consideró.