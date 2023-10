Milei desmintió la idea de "romper con el Vaticano" y la Iglesia cuestionó los dichos de Benegas Lynch

En medio del clima electoral que se respira en Argentina, el candidato Javier Milei ha rechazado rotundamente la controvertida propuesta de su referente económico, Alberto Benegas Lynch, de romper relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras Jorge Bergoglio siga siendo Papa. Milei afirmó: "No está en nuestros planes romper relaciones con el Vaticano."

La sugerencia de Benegas Lynch generó sorpresa y consternación entre los círculos católicos argentinos, en particular, el arzobispo porteño, Jorge Ignacio García Cuerva, quien expresó estar "azorado y sorprendido" ante esta idea. Cuerva subrayó la importancia de la figura del Papa para los católicos, afirmando: "Para los católicos, la figura del Santo Padre, más allá de quien sea porque convencidos estamos de que aquí interviene el Espíritu Santo, no es solamente una autoridad sino que es nuestro pastor, nuestro referente universal."Dirigentes de diferentes espacios políticos salieron a repudiar la iniciativa del economista, subrayando que no refleja la posición del candidato Milei ni de su movimiento político. Los dichos de Benegas Lynch, conocido por su enfoque liberal y controvertido, han sido catalogados como parte de la impronta del espacio libertario.