Elecciones 2023: cuáles son los documentos habilitados para ir a votar

La Cámara Electoral Nacional establece cuáles son los tipos de documentos válidos para acudir a las urnas este domingo 22 de octubre. Los documentos aceptados para sufragar incluyen lAdemás, se aplica una regla específica con respecto a la vigencia de los documentos habilitados., aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial.Aquellos ciudadanos que extravíen su documento de identidad no podrán emitir su voto en las elecciones.Tampoco se permitirá el voto con el DNI en el celular. La versión virtual del DNI disponible en la aplicación Mi Argentina no será aceptada como una constancia legal para certificar la identidad del sufragante, a pesar de contener la misma información que el DNI físico, no lo sustituye y tampoco es válido para fines de viaje internacional.El 22 de octubre es la fecha clave para elegir los cargos electivos de más relevancia política del país. Además de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación, se definirá la renovación de 130 diputados y 24 senadores, y la designación de 43 representantes al Parlasur, el órgano legislativo del Mercosur.La participación electoraly es opcional para la franja de entre los 16 y 17 años, así como para los ciudadanos mayores de 70 años.Participar de las elecciones generales es un derecho y una obligación. Si no se participó de las internas del 13 de agosto, de igual manera el elector podrá participar de las elecciones generales del 22 de octubre. Pero, para no ingresar al Registro de Infractores al Deber Votar, deberá presentar el certificado de la justificación de su ausencia en las PASO ante la Cámara Nacional Electoral.