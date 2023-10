Grabois: "No es lo mismo tener en el gobierno personas con ideas inhumanas como Bullrich y Milei que un gobierno de Massa"

Llegamos a las elecciones con dudas y enojos. Yo también. Pero tengo una certeza. No es lo mismo tener en el gobierno personas con ideas inhumanas como Bullrich y Milei, que un gobierno de Sergio Massa. No es joda. Este domingo, votemos con la cabeza. pic.twitter.com/eSsEU2WXby — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 19, 2023

El dirigente de Patria Grande y ex precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP),, respaldó al candidato presidencial oficialismo y ministro de Economía, Sergio Massa, a horas del comienzo de la veda."Llegamos a las elecciones del 22 de octubre con dudas y enojos. Yo también. Pero tengo una certeza. Dos de los candidatos con posibilidades de llegar a la Casa Rosada son pichones de tiranos y no es lo mismo tener en el gobierno personas inhumanas con ideas inhumanas como Bullrich y Milei, que un gobierno de Sergio Massa", comenzó Grabois en un video que compartió en redes sociales.El dirigente de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) sostuvo que "v". "Hay una vieja frase que dice: el que se calienta pierde. Que la bronca no nos lleve al suicidio colectivo. Que no nos gane ese impulso de que se vaya todo al carajo", remarcó.Si bien aclaró que hay cinco candidatos a la presidencia, Grabois expresó que dos de ellos, en referencia a Myriam Bregman y Juan Schiaretti, son "muy respetables, pero no tienen posibilidades ni de ganar ni de entrar al balotaje". En esa línea, siguió: "Luego, el dirigente apuntó contra Patricia Bullrich y Javier Milei: "El domingo podemos tener a Javier Milei de presidente o un balotaje entre el loco de la motosierra y Pepita la pistolera. Hablando en serio. Es Bullrich. Es Milei. No es joda. Es un coqueteo peligroso con la autodestrucción de la democracia argentina y la anulación de nuestros derechos"."Unión por la Patria puede ganar si todos los que en las PASO votamos otras opciones, no votaron, votaron en blanco, anularon el voto o cortaron la boleta, si todos nosotros asumimos la gravedad de la situación. Yo la asumo con absoluta responsabilidad, por conciencia histórica y amor a mi país, más allá de mis diferencias con Sergio Massa y me comprometo a defender en un futuro gobierno de Unión por la Patria las banderas del millón y medio de argentinos que nos eligieron", indicó Grabois.Y concluyó con un pedido: "Los que en las PASO se quedaron en casa por la bronca y decepción, los que en las PASO votaron en blanco o cortaron la boleta por calentura, los que en las PASO votamos con el corazón,".