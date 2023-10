Estalla la interna libertaria tras la derrota: Lemoine pidió "un antidóping" para Iñaki

Tras la decepción del domingo con Javier Milei en un segundo puesto en las elecciones generales, los libertarios se empezaron a atacarse públicamente. Horas después de los primeros resultados el community manager del candidato presidencial, Iñaki Gutiérrez, arremetió contra Lilia Lemoine, la actual electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires."La declaración de Lilia Lemoine lo único que hizo fue dañar", declaró el joven libertario sobre el proyecto de "renuncia de paternidad" de la legisladora atribuyéndole a las insólitas declaraciones no lograr el triunfo en la primera vuelta.En este contexto, Lemoine se cruzó con militantes libertarios luego de contestarle a Iñaki desde su red social X (ex Twitter): "Largue las drogas, señora" y agregó: "Háganle un antidoping".En ese contexto, en línea con las críticas de Iñaki , un usuario culpó a Lemoine de arruinar la elección de LLA y la diputada electa le contestó:Durante el domingo Lilia protagonizó un escándalo cuando llegó a votar con una boleta de Milei en la mano y las autoridades de mesa le observaron el voto en medio de un griterío. No se confirmó si su voto en las elecciones fue finalmente impugnado.