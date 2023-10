Macri respaldó a Milei y apuntó contra los radicales: "Se sienten más cómodos con Massa que con el PRO"

Tras el estallido en la interna que ocasionó el respaldo de Patricia Bullrich a Javier Milei, el ex presidentey líder de PRO, se pronunció públicamente a favor del candidato libertario y les pidió a sus seguidores que lo voten en el balotaje de 19 de noviembre."Los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei.", consideró Macri esta mañana en declaraciones a radio Mitre.Así, el exmandatario se sumó al apoyo a Milei expresado por Patricia Bullrich esta semana: "Ella fue nuestra candidata a presidenta, ella gano una interna a un conjunto de dirigentes importantes. Ella ganó, ¿cómo pueden seguir faltándole el respeto cuando mostró su liderazgo?", se preguntó.En ese marco, afirmó que JXC "sigue estando ahí" y "es el mismo con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la república".",: "Le pidieron a Patricia que cambiara su discurso el domingo a la noche. Ellos se sienten más cómodos con (Sergio) Massa que con Milei y que con la misma línea del PRO".“Ellos han tenido permanentemente reuniones con Massa, con Morales a la cabeza. Le han apoyado todas las leyes que Massa les pedía en contra de la decisión de la mayoría, aumento de impuestos, jubilaciones sin aportes...”, agregó en su acusación.Consultado por las críticas de, quien recordó que Macri siempre buscó pactar con Milei, el ex Presidente contestó: “Cuando a la gente le gana el ego, se transforma en alguien que no puede construir nada bueno y lo que tenemos que lograr es recordar quién nos dio poder, que es la gente, y eso es para construir, no para dañar”.“El tema de hoy es clarificar que lo que se ha hecho no es la excusa de nadie para que sean dueños de Juntos por el Cambio ni echen a nadie del partido”, aseveró.“Aquellos que usan la neutralidad para favorecer a Sergio Massa que lo digan”, lanzó enojado y ante una repregunta sobre el rol de Lousteau, arremetió: “no me extrañaría nada de alguien que siendo embajador en los Estados Unidos abandonó la embajada justo cuando el Presidente iba a visitar a los Estados Unidos”."Que lo diga. Basta de tirar la piedra y esconder la mano. Que lo diga. Y el día que termine la elección nos reuniremos todos en Juntos por el Cambio y discutiremos las cosas sobre la mesa”, sentenció aunque la ruptura de la coalición ya parece más que asegurada.El ex presidente contó que su hija Antonia, de 11 años, le dijo en una charla íntima que tuvieron sobre la actualidad política que tenía que "apoyar" al candidato presidencial por La Libertad Avanza."Para mi sorpresa,", contó Macri.