Jorge Lanata comparó a Massa con Néstor y le hizo un guiño:"Queda como el jefe del peronismo"

El periodista Jorge Lanata volvió a criticar la alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei y dejó fuertes declaraciones en el inesperado diálogo que tuvo con Jorge Rial en Argenzuela, por la pantalla de C5N donde analizaron el escenario político argentino. "aseguró."Uno frente al balotaje tiene tres opciones, no dos:Bueno, alguna de esas tres opciones tomaré", señaló el periodista, anteriormente Lanata había asegurado que "no votaría a Milei".En este sentido, el periodista recordó una de las propuestas más polémicas del candidato de La Libertad Avanza: "Lo de la venta de órganos me lo dijo a mí en la radio, que soy trasplantado, por lo cual fue muy fuerte y muy ridículo"."Que una persona tenga que vender una parte de su cuerpo por plata es terrible", subrayó y eMilei fue una ambulancia: como no tenía partido, recogió heridos de todos los partidos. Los tipos que están alrededor son unos lúmpenes".En los últimos días en más de una oportunidad, el propio Lanata consideró que Sergio Massa era un "muy buen candidato", algo que repitió en su charla con Rial y que le valió una importante oleada de críticas desde la oposición."Siendo Massa el jefe del peronismo, no me imagino a Cristina (Fernández) influyendo demasiado. Massa no es Alberto (Fernández)", diferenció al hacer un análisis sobre cómo podría ser un futuro gobierno de Massa en caso de que el tigrense venza a a Milei en el balotaje.Por otra parte, Lanata también consideró: "Massa es lo más parecido a Néstor (Kirchner) como político que yo vi en los últimos años". Además, opinó que Cristina Fernández está empezando a alejarse de la política y aseguró que es "muy inteligente".