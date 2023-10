"Tenía un rechazo total": Durán Barba enterró la idea de Macri según la cual JXC ganaba con él como candidato

"Te hago la pregunta al revés. ¿Estará tan mal la gente que vota por un candidato y sale primero? ¿La pobreza aumentó? Se ve que percepción de la gente no, la gente no es idiota. Si estuviera tan mal no votaría por ese candidato"

Nada más y nada menos que, principal consultor y gurú político dedurante sus años como jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación,Además, el especialista ecuatoriano lo criticó en duros términos por su acercamiento con Javier Milei y aseguró que el ex presidente tiene "un rechazo total" y por eso no pudo ser candidato.El consultor, que trabajó en la campaña de, fue consultado sobre los motivos que llevaron al 36% de los electores a inclinarse pora pesar de la crisis económica., advirtió Durán Barba.A pesar de ser uno de los ideólogos de Juntos por el Cambio, aseguró que actualmente se trata de "una palabra vacía" porque "todo el mundo quiere el cambio"."Acá en la Argentina, Macri dijo que la gente no quiere este statu quo", le dijo una conductora de LN+ y explicó que más del 60% del electorado se volcó por opciones diferentes al oficialismo.Pero Durán Barba la dejó en offside y fue durísimo:, señaló el consultor, en relación con el análisis que días atrás había hecho el ex mandatario y que indicaba que una de las hipótesis de la derrota de JXC tenía que ver con que él debía haber sido candidato.