El hijo de Luis Juez se desmarcó de su padre, dijo que Milei es "invotable" y que votará en blanco

El concejal cordobés electo Martín Juez, hijo del fundador y líder del Frente Cívico, Luis Juez, salió a desmarcarse del apoyo que su padre le dio a Javier Milei y remarcó que pese al "espanto" que es el kirchnerismo "jamás" lo van a "encontrar abrazado a la ultraderecha".Martín es el hijo mayor del senador y en un mes ocupará una banca en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba y fue consultado por el portal LPO respecto de su posicionamiento personal, dijo que el ballotage se presenta como "un dilema importante"., señaló.Este domingo, la Juventud del Frente Cívico emitió un comunicado a través del cual alienta a los jóvenes juecistas a acompañar a Milei, casi en consonancia con los dichos del fundador del espacio. ", dijo el dirigente juvenil.En ese sentido, el hijo de Juez dijo que "pese al espanto" que le genera el kirchnerismo, "jamás" va a estar "abrazado a una opción de ultraderecha" como la que representa La Libertad Avanza. Juez padre acaba de anunciar que votará a Milei, pero avisó que no se hará "responsable del pastillero" del libertario. El senador también dijo que no comparte muchas cosas con Milei y también lo definió como "un guaso que se peina con un vibrador"Además, y también a contramano de las expresiones de su padre, el concejal electo puso en duda el aporte de "racionalidad" que le pondría Mauricio Macri a un eventual Gobierno de Milei:Al propiciar la "libertad de acción" de los votantes de su padre, Martín Juez opinó: