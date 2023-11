Fuga en La Libertad Avanza: tras la alianza Macri-Milei legisladores electos abandonan el partido libetario

volvió a detonar la interna enluego de su acuerdo unilateral para apoyar ade cara al balotaje del domingo 19. Un grupo de diputados y senadores nacionales, parlamentarios del Mercosur y legisladores provinciales libertarios advirtió queEl motín político que desató el desembarco repentino de Macri como virtual jefe de campaña de Milei se suma a la crisis del equipo económico de los libertarios. Desde Carlos Rodríguez, eventual ministro de Economía de LLA, hasta Darío Epstein también salieron a diferenciarse de las expresiones de Javier Milei y de Patricia Bullrich, en medio de un giro en la estrategia comunicacional del ahora aliado del PRO.Javier Milei reducirá sus apariciones en medios de cara al balotaje, una decisión en contra de los manuales de campaña para una segunda vuelta electoral donde los candidatos deben polarizar con sus propuestas de gobierno. Macri considera no sólo que LLA es una organización "infiltrable" como lo admitió públicamente antes de las generales, sino que además considera que Milei tiene liderazgo espiritual pero le falta liderazgo político.Hoy, un sector de La Libertad Avanza emitió un duro comunicado contra el desembarco del jefe del PRO titulado "En defensa de las ideas y del proyecto libertario". Allí manifiestan: "Respetamos la decisión de nuestro candidato a Presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero NO podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales". En el comunicado aclaran además queEl texto está firmado por la senadora nacional electa, Ivana Arrascaeta (San Luis), los diputados nacionales electos, Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa), los parlamentarios del Mercosur, Fabiana Martin(Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis), y los legisladores provinciales Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos).se quejan los firmantes de La Libertad Avanza al advertir que no se fusionarán con Juntos por el Cambio.El comunicado llega un día después de que Darío Epstein, referente financiero de La Libertad Avanza, rechazara de manera explícita el deseo de Patricia Bullrich de que la economía "estalle cuanto antes".señaló Epstein a través de su cuenta de X.Esta semana también, el economista Carlos Rodríguez, que se sumó al equipo de Milei en los meses previos a las elecciones primarias de agosto pasado, escribió un duro comunicado en X.", escribió Rodríguez.En esa línea, el ex funcionario de Carlos Menem sostuvo: "A alguien del equipo de comunicaciones de LLA se le ocurrió pensar que @JMilei como comunicador de Economía puede haber llegado a su techo y que los dos comunicadores exclusivos designados -yo estoy bloqueado, igual que Darío (Epstein) o Roque (Fernández)- son Diana (Mondino) y (Guillermo) Francos, cuyo campo es Relaciones Exteriores e Interior, dos temas que al votante NO le interesan". En otro pasaje, Rodríguez argumentó que anunciar al ministro de Economía podría "subir el techo" del debate público alrededor de la figura de Milei, en el caso de que ese eventual designado diga "cosas nuevas e interesantes y que no asusten". Y cerró: