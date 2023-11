Diputados retoma el juicio a los miembros de la Corte Suprema: Los detalles

La Comisión de Juicio Político de Diputados retoma el juicio a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Nación. Su presidenta Carolina Gaillard convocó a los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, para el martes 7 noviembre a las 13.De esta manera, los miembros del alto tribunal tendrán la oportunidad de hacer su descargo personal. Cabe indicar que los cargos contra los integrantes de la Corte son por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.La reunión se realizará luego de que Rosenkrantz y Rosatti respondieran el jueves, por separado, a la Comisión sobre los cargos provisorios por mal desempeño en su contra, en tanto que Maqueda y Lorenzetti optaron por no expedirse en torno al proceso hasta el momento.En los textos presentados el jueves, día en que vencía el plazo para que los magistrados realizaran sus respectivos descargos por escrito, rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre “la independencia judicial”.Rosatti manifestó: “Durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de los procesos, esas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de la Corte”.Por su parte, Rosenkrantz expuso que “los cargos provisorios que formula la comisión en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria”.El proceso de Juicio Político generó distintas voces en el arco político. El ex candidato presidencial Juan Schiaretti se pronunció en contra y expresó su” categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”.Y agregó: “A los #40AñosDeDemocracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes. Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones”En la misma línea, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna señaló: "Siempre nos opusimos al Juicio Político a la Corte, porque pretende condicionar a la Justicia. Coherente con ello, en Comisión de Juicio Político nuestro diputado Alejandro "Topo" Rodríguez rechazó todos los expedientes acusatorios".