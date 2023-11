Mientras le pide cargos, Macri "aconseja" a Milei no enloquecer en el debate y atacar a Massa con la economía

consecuencias directas de la nueva sociedad son cómo el ex presidente ubica a dirigentes PRO y radicales cercanos en funciones en la campaña de La Libertad Avanza y como eventuales futuros ministros y, más conyuntural, y el diálogo "permanente" que tiene con el candidato presidencial libertario que incluye llamativas recomendaciones de cara al debate con Sergio Massa

El pacto entre, conllevada bajo su ala, yprovocó ruidos en ambos bandos políticos pero también les abundó en algunos beneficios, matizados por supuesto por ciertos datos que arrojan algunas encuestas. No obstante,El pacto entre Macri y Milei es opaco. Cada vez que lo explican la terminología es imprecisa. Los protagonistas niegan co-gobierno en el caso de que LLA triunfe en la segunda vuelta a la vez que no descartan que dirigentes de JXC ocupen cargos.En ese contexto, hay nombres de posibles miembros del gabinete de Milei que surgen del macrismo. Incluso se trata de dirigentes que estuvieron afuera de la campaña de Juntos por el Cambio pero que reaparecieron cuando se integraron los equipos de ambos partidos a partir del acuerdo alcanzado en la casa del ex presidente, hecho que refuerza la versión.En ese marco,. Bullrich le quita peso a ese imposición del ex presidente, bajo la filtración de que los libertarios sólo quieren la misma estructura que ella había armado para controlar los votos en las PASO y las generales. ¿Celos?Sin embargo, versiones muy repetidas del lado macrista hablan de que el ex presidente ya acercó aInquieto, el "calabrés" Macri también, según otras fuentes a las que tuvo acceso este medio, no se siente muy conforme con el referente en salud de LLA, Eduardo Filgueira Lima. Con ese precepto, y a sabiendas de que es posible que Milei elimine el Ministerio de Salud, hizo llegar nombres para el armado de la cartera o quizá una secretaría. Por ejemplo, la persona encargada de las futuras compras en materia sanitaria, o insumos del PAMI: Germán de la Llave, director de Acceso y Asuntos Corporativos en la Argentina y Uruguay para AstraZeneca durante la pandemia.En cuanto a fiscales,(entre autoridades de mesas y fiscales generales y suplentes). De las reuniones para acordar pasos a seguir participaron por el partido amarillo Torello, Bertol y(otrora cercano a, luego a Bullrich y ahora tal vez a Macri), mientras que por los libertarios estuvieron. También se integró a algunos encuentros, bullrichista acérrimo.Por otro lado, también hay versiones que señalan "gestiones reservadas", según publicó Ámbito Financiero, para que el radicalismo más macrista pueda colar dirigentes en un eventual gobierno de Milei teñido de amarillo.Allí,, pero para la interna PRO pegó la media vuelta y apoyó por lo bajo a Bullrich. En el entorno del mandatario litoraleño niegan estos movimientosSegún Ámbito, Valdés quería acercar posiciones en un eventual gabinete de Milei, alimentado por su contacto con Macri y su enfrentamiento con, su ex jefe y ex gobernador radical de Corrientes que, actualmente, tiene afinidad con Massa.Como se sabe, Macri es el único dirigente, ex candidato y ex presidente que participó de un debate presidencial para un balotaje antes de resultar ganador de esos comicios. Se trata de la famosa contienda conde la que nació la famosa frase "en qué te han convertido", también reconocida años después por la diferencia entre las promesas previas y las medidas del gobierno de Cambiemos.Con ese antecedente,Así lo publicó Infobae en un artículo nutrido de fuentes del PRO de las más incrustadas en el sector que acordó con Milei. En esos intercambios,. Bajo dos supuestos, matizables bajo múltiples puntos de vista: que el libertario sabe del tema - es su especialidad - y que el ministro-candidato está apremiado en esa área por los datos bajo su gestión.Sin embargo,En los debates para las PASO y las generales, debe decirse que Milei estuvo muy controlado. No parecía la misma persona que da entrevistas y se pelea con los asistentes o grita y establece metáforas sexuales. Lo cierto es que pudo contar con machetes y ahora no los tendrá, y que además no podían interrumpirlo o, por ejemplo, moverse y hacerle señas, y ahora sí serán válidas acciones de esa índole. Es una incógnita cómo saldrá de esa situación alguien con inestabilidad emocional evidente del economista liberal.