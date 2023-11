El Gobierno anunciará un aumento de jubilaciones que rondará el 25%

Tras la difusión del índice de salarios por parte del Indec, el organismo previsional oficializará el incremento de haberes. Aún no está definido el formato ni -lo más relevante- la presencia de funcionarios a cargo de la difusión.Según datos del Centro de Política Económica (CEPA), la conjugación de aumentos del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables o RIPTE (24,47%), la proyección de aumento de salarios medidos por Indec y la recaudación (26,16%) arroja una base de aumento del 26,41% para los jubilados. Así, la jubilación mínima se ubicaría en el orden de los $ 110.558.-Jubilación mínima: $ 109.604-Haber medio SIPA: $ 181.777-AUH y AUE: $ 21.607-Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 88.446-Prestación no contributiva por Invalidez/Vejez: $ 77.390Por lo pronto, lo que se desprende de lo fijado por ley es una suba mayor a un segmento de los beneficiarios per se. De acuerdo al artículo 125 bis incorporado a la Ley 24.241 del Sistema Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el Estado "garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU)" que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, "el pago de un suplemento dinerario" hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Esto alcanza a cerca de 1.300.000 jubilados.En septiembre, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil definió la suba del 32% del SMVM en tres tramos a aplicarse en octubre, noviembre y diciembre, elevando el piso de las remuneraciones en $ 156.000 para fin de año.Por ende, el resultante diferencial entre el 82% de los montos previamente detallados y el haber mínimo jubilatorio vigente devino en el pago de bonos extraordinarios. En ese sentido, los haberes en noviembre alcanzarán los 156.720 pesos (87.460 pesos de haber mínimo + 37 mil pesos de refuerzo + 32.260 pesos de garantía al 82% del SMVM). Además, si el jubilado o pensionado tuviera como obra social PAMI, se adiciona el refuerzo de 15 mil pesos más, totalizando 171.720 pesos.Sobre este último punto, aquellos mayores a 60 años afiliados a PAMI que perciban hasta un haber mínimo y medio están incluidos de forma automática en el programa. Más tres millones de personas afiliadas recibieron un pago de $ 15.000 durante el último trimestre. El beneficio se acredita de manera automática junto a la jubilación correspondiente al mes sin la necesidad de que el afiliado realice ningún trámite.De esta manera, la jubilación mínima convencional recibió además del bono de $ 37.000, esta prestación de PAMI por $15.000 extra. Por lo tanto, la jubilación mínima con bonos alcanzó los $ 139.459.