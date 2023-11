Mario Negri le respondió a Villarruel: "Los crímenes de lesa humanidad de la dictadura no fueron excesos"

La democracia retornó hace 40 años gracias a un pacto social enorme que condenó los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, que no fueron "excesos" y han sido juzgados y condenados. No es buen síntoma que 4 décadas después se intente romper un pacto democrático y RETROCEDER. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 9, 2023

El presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR),, aseguró este jueves que los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar no pueden considerarse "excesos", como suelen definirlos el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.Negri, además, pidió preservar el "cuando el fin del último régimen militar que gobernó el país dio paso a cuatro décadas de democracia.", expresó el legislador por la provincia de Córdoba por medio de su cuenta personal en X, antes Twitter.Negri, además, opinó que "no es (un) buen síntoma que cuatro décadas después se intente romper un pacto democrático y RETROCEDER (sic)" en tal sentido.El diputado nacional por el radicalismo se pronunció horas después de que Villarruel, durante un debate televisivo, volviera reivindicar la represión ilegal de la dictadura militar y negara la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos, algo que hay había hecho Milei durante su campaña electoral.Además, Villarruel no respondió específicamente una pregunta que le hizo durante el debate el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, acerca de si estaba de acuerdo con la liberación de represores detenidos por crímenes de lesa humanidad.