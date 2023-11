Wado de Pedro se presentó como querellante en la causa por presunto espionaje ilegal a oficialistas y opositores

En virtud de trascendidos periodísticos que consignan que sería una de las víctimas del espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, he solicitado constituirme como querellante en la causa que investiga estos… — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 9, 2023

En el marco de la causa por presunto espionaje ilegal a oficialistas y opositores, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, entregó este jueves un escrito al Juzgado Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, donde solicitó formalmente participar del proceso para “poder ejercer la acción penal en el rol de querellante hasta su finalización"."En virtud de trascendidos periodísticos que consignan que sería una de las víctimas del espionaje ilegal a funcionarios de los tres poderes del Estado, dirigentes políticos, empresarios y periodistas, he solicitado constituirme como querellante en la causa que investiga estos hechos", expresó el ministro en su cuenta de Twitter.La noticia se conoció a días del balotaje de las elecciones 2023 y el protagonista es Ariel Zanchetta, un ex policía que apareció primero vinculado a tareas de inteligencia sobre algunos jueces. A partir del análisis de sus computadoras y celulares aparecieron documentos que revelan que se dedicaba al espionaje masivo.Entre las víctimas del espionaje, además de Wado de Pedro, figuran varios referentes del oficialismo, como el candidato presidencial, Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sus pares de Chaco, Jorge Capitanich, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.También figuran dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, como la titular de Pro, Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el libertario Javier Milei, y la diputada y ex candidata en la Provincia, Carolina Píparo. Además, los jefes provinciales de Jujuy y Mendoza, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez, entre otros cientos de dirigentes.