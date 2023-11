Riquelme contundente contra Macri: "O seguimos siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política"

El vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, hizo declaraciones en relación a las próximas elecciones en el club, donde el oficialismo enfrentará a una oposición liderada por Mauricio Macri. En una entrevista concedida a Radio 10, Riquelme planteó la elección como un escenario "muy simple" para los socios: "seguir siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política".

Riquelme elogió la gestión de la actual Comisión Directiva durante los últimos cuatro años y, aunque deslizó su posible participación en las elecciones de diciembre, no confirmó su posición en la lista. Además, denunció presiones de la justicia hacia su familia en el marco de una investigación que involucra varios delitos, incluyendo asociación ilícita y reventa de entradas.En cuanto a la participación confirmada de Mauricio Macri en las elecciones, Riquelme, sin mencionar directamente al ex presidente, expresó su opinión en una entrevista que marcó su regreso al terreno político. Aunque no reveló detalles sobre la fórmula del oficialismo para competir en los comicios del 2 de diciembre, aseguró: "Hasta el martes tenemos tiempo".Riquelme, cuya participación en las elecciones se da por descontada, no confirmó su posición como presidente o vicepresidente, ni su eventual alianza con Jorge Ameal o Ricardo Rosica. Asimismo, destacó la gestión financiera del club durante la pandemia, elogiando la decisión de no cobrar abonos durante un año y medio y renunciar al adicional durante tres años.En relación a la polémica pregunta sobre si alguna vez fue empleado de Macri, Riquelme respondió enfáticamente: "No ser empleado de nadie es lo más grande que te puede pasar en la vida. No ser empleado de nadie es perfecto. Soy un afortunado. Vivo de una sola manera. Al que quiero, quiero; al que no, no. Es maravilloso ser libre. No soy empleado de nadie". En este contexto, Riquelme dejó claro su enfoque en la independencia y honestidad en sus decisiones.