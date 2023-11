De cara al debate presidencial, Milei pidió cambios a último momento

De cara al último debate presidencial antes del balotaje, la Libertad Avanza pidió a los organizadores cambiar las reglas establecidas. A través de su apoderado, Santiago Caputo, el partido libertario solicitó que Javier Milei pueda subir al estrado con papeles y se le permita leer, algo que ya se había consensuado no hacer."Las reglas fueron consentidas y aceptadas por los representantes legales de ambos candidatos y puestas en conocimiento de los medios de información pública", indicó Juan Manuel Olmos, apoderado de Unión por la Patria, en su respuesta a la Cámara Nacional Electoral."No resultaría transparente de cara a la ciudadanía que alguna de las partes pretenda reinterpretar las reglas establecidas y publicadas que regirán el desarrollo del mismo", añadió Olmos en el comunicado.En las reuniones que tuvieron los representantes de ambas fuerzas políticas se determinó, y todos estuvieron de acuerdo, que no iba a haber papeles, que no se iba a poder leer y que los candidatos iban a tener que hablar espontáneamente. Sin embargo, desde La Libertad Avanza insistieron en cambiar las reglas.Por el oficialismo estuvieron como representantes los asesores Juan Manuel Olmos y Antoni Gutiérrez Rubí. En tanto, por la oposición libertaria acudieron el apoderado del espacio Santiago Viola, Karina Milei, la hermana del postulante a jefe de Estado, y Santiago Caputo, consultor del economista.El debate presidencial reiterará su sede en la Facultad de Derecho de la UBA. El bolillero definió que Milei de La Libertad Avanza se ubicará en el atril de la izquierda y Massa de Unión por la Patria, en la derecha. El tigrense abrirá el debate con sus dos minutos de introducción y el economista será el encargado de concluir el acto con dos minutos de cierre.Después de los dos minutos de presentación habrá seis ejes temáticos de 12 minutos cada uno. Sin un orden preestablecido, los competidores contarán con seis minutos para administrar a su elección pero podrán exponer únicamente hasta dos minutos de manera consecutiva. La televisación, en tanto, mostrará un contador que registrará el tiempo de cada orador.