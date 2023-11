El voto de las famosas

Susana Giménez, Moria Casán y Fátima Flórez votaron por la tarde.Como es costumbre, las personalidades del espectáculo votaron en los comicios. Se acercaron entre las 16 y 17 hs.Moria Casán emitió su sufragio y afirmó que quiere “lo mejor” para el país.“Ahora da la casualidad que soy una especie de suegra política, ya que hace tres años que estoy con Galmarini", el padre de Malena, la esposa de Sergio Massa. "Mamimo", es como la llama el candidato de quien reconoció que: "tiene una capacidad de trabajo parecida a la mía y es una persona muy resiliente", remarcóAdemás, admitió que no tiene ninguna cábala. "Expectativas siempre tengo las mejores, me focalizo en lo que me interesa. Me entra muy poco y me resbala casi todo. Quiero lo mejor para Argentina, es un país que me dio todo", resaltó la diva.Por su parte, Susana Giménez viajó desde Uruguay para votar y señaló: "Es muy difícil, todo el mundo sabe lo que pienso. La reflexión es que Dios se acuerde de este país, que es uno de los más ricos del mundo. Tenemos todo, sobre todo litio, que es lo que ahora buscan todos"."Tienen que cambiar muchas cosas. Tampoco te pueden sacar el 60-70% de lo que ganas. Yo trabajé toda mi vida para ser vieja y pasarla bien, no para ser pobre", indicó.Por último, la comediante Fátima Flórez, expresó: “Voté con el corazón” y afirmó "Estoy muy contenta, ahora voy a ver con Javier".Sobre el abucheo en el Teatro Colón, manifestó: "Lo ovacionó el Teatro Colón entero a Javier. Los dos somos fanático de Puccini, no podíamos perdernos Madama Butterfly.,