Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Fuerza Patria alcanzó un acuerdo para presentar listas de unidad de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Itai Hagman encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, mientras que en la provincia de Buenos Aires el primer lugar será para el exministro de Defensa, Jorge Taiana.La lista se selló con el respaldo de la expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois.En el caso de CABA, el consenso incluyó la participación de Juan Manuel Olmos, uno de los principales articuladores del peronismo porteño.Del mismo modo, sería casi un hecho -según consignaron desde C5N- que Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunte a renovar su mandato como senador en la Ciudad.En la provincia de Buenos Aires, los nombres completos de los candidatos se darán a conocer y firmarán durante la jornada, que tendrá como epicentro la sede del Partido Justicialista (PJ), ubicada en Matheu.Además, el propio Grabois también tendrá un lugar en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, mientras que no está confirmado qué lugar ocupará Máximo Kirchner.Hagman, economista y dirigente cercano al referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, buscará renovar su banca en la Cámara baja, tras haber sido electo en 2019 como parte del Frente de Todos.Taiana es politólogo y sociólogo formado en la UBA, con extensos estudios en FLACSO. Ostenta una trayectoria robusta como canciller, presidente del Parlasur, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, y ministro de Defensa.