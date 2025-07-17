El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

La Cámara de Diputados sostuvo el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Solo 160 diputados rechazaron el veto, contra 83 que lo sostuvieron. Se registraron seis abstensiones. La oposición necesitaba los dos tercios para rechazar el veto.En concreto, se precisaban 166 votos para revertir el veto, igual que el número de quienes se abstuvieron. Otros respaldos silenciosos vinieron desde las ausencias. Fueron ocho: Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Tanya Bertoldi y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria); Agustín Domingo (Innovación Federal), Gerardo González y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO).Antes de la votación, el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal denunció que "gobernadores están apretando" para que se respalde el veto.Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció "aprietes incocebibles" a los aliados del oficialismo.Los proyectos vetados por el Presidente implicaban un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones en todos los niveles, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 que perciben los jubilados y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a trabajadores que aportaron menos de 30 años.