El papa Francisco recibirá a Alberto Fernández en una audiencia antes del final de su mandato

El presidente Alberto Fernández viajará a Roma, Italia, con el propósito de encontrarse con el papa Francisco, en lo que será uno de sus últimos eventos oficiales de su mandato

La noticia se conoce a menos de una semana, frenética, del triunfo deen el balotaje presidencial ante. El presidente electo recibió un llamado este miércoles por parte del Sumo Pontífice, luego años y una campaña electoral en que el economista libertario denosta a la máxima autoridad de la iglesia católica.Así las cosas y aunque no se confirmó la fecha exacta, se estima que la visita de Fernández se llevará a cabo a finales de noviembre, con lo cual sería la semana próxima.Según la información dada a conocer por Presidencia a través de la vocera, se trata de unade Fernández, a concretarse este 10 de diciembre.El viaje fue acordado hace un mes, según trascendidos, a través de las gestiones del secretario de Culto,, y la embajadora argentina en el Vaticano,. Ambos gestionaron la visita y en las últimas horas llegó a Buenos Aires la confirmación de Francisco.El encuentro se concretará en el Palacio Apostólico y Fernández tiene pensado ir con una comitiva muy reducida. La última vez que estuvo con Francisco fue en mayo del 2021. Durante la gestión del Frente de Todos ambos mandatarios tuvieron una relación fluida y sin rispideces. Diferente a la del Papa con el ex presidente Mauricio Macri, quien de primeras se plantó ante Jorge Bergoglio, a quien conocía por su gestión porteña.Durante el mandato del Frente de Todos, Fernández y el Papa se vieron en tres oportunidades. La primera vez fue en enero del 2020, poco tiempo después de que el Presidente comenzara la gestión; luego se vieron en el 2021 y la tercera será a fin de mes, cuando se concrete el último encuentro en Roma.Originalmente, el Papa tenía programada una reunión con la vicepresidenta, que tenía previsto viajar a Italia que fue cancelado luego del resultado de las elecciones presidenciales del último domingo y en medio del traspaso de mando.El próximo 24 de noviembre, la ex jefa de Estado durante dos mandatos iba a participar de un encuentro la Universidad de Nápoles Federico II, para disertar sobre la “insatisfacción de la democracia” en el Aula Magna Histórica del Rectorado. La cátedra está dirigida en español para los estudiantes de la Universidad de Nápoles y es acompañada por el rector Matteo Lorito, la profesora especializada en derecho romano Carla Masia Doria, que conduce la cátedra para América Latina; y el embajador argentino en Italia, Roberto Carles.La Iglesia formalizó en la primera semana de noviembre la invitación al papa para visitar Argentina enviándole una carta al pontífice con esa solicitud. Fue en el marco de la 123° Asamblea Plenaria del Episcopado.“El profundo deseo que tenemos de que el papa Francisco visite nuestro país se traducirá sin duda en un encuentro muy esperado entre el pastor y su pueblo; nos ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo y a renovarnos en el espíritu misionero así podremos tender una mesa generosa en la que haya lugar para todos” dijo entonces el presidente del Episcopado, Oscar Ojea.La intención es que la visita se concrete durante el primer semestre de 2024, pero para eso, resta esperar otra invitación, que es la del nuevo Gobierno. Según pudo saber Ámbito, la misma se hizo de manera informal durante la conversación telefónica que mantuvo con Javier Milei.A días de asumir el mando, se prevé que el presidente electo mueva sus fichas para que Diana Mondino, futura Canciller, aceite los vínculos con el Vaticano en pos de lograr una foto con el jefe de la Iglesia Católica.