El día que Macri dijo que La Libertad Avanza de Milei es "una agrupación fácilmente infiltrable"

#Declaraciones | Durante la campaña de Patricia Bullrich, Mauricio Macri fulminó a Javier Milei por considerar que lideraba "una agrupación no madura y fácilmente infiltrable". pic.twitter.com/st26xD0q79 — Política Argentina (@Pol_Arg) November 24, 2023

En medio del avance de dirigentes del PRO dentro del gabinete del Javier Milei, cabe recordar que la jugada de Mauricio Macri fue adelantada por el expresidente en el cierre de campaña de elecciones generales de Patricia Bullrich.", había sostenido Macri, el nuevo socio político del presidente electo, en Lomas de Zamora durante el cierre de campaña de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de cara a las elecciones generales de octubre. Y así fue.Días después, la titular del PRO quedaría fuera de la carrera presidencial logrando el tercer puesto y acordaría acompañar "el cambio" de Javier Milei se consagraría en el balotaje derrotando a Sergio Massa.Ayer la danza de nombres para el futuro Gabinete nacional hizo poner los ojos en que los dichos de Macri que fueron solo un spoiler de que las promesas del libertario de "un verdadero cambio" y un "ajuste sobre la política" no se podrían cumpli. Milei defraudó a sus votantes que quisieron creer que la casta tenía miedo.El equipo económico del Milei tuvo el jueves su primera baja antes de comenzar a trabajar: Emilio Ocampo, el hombre que impulsaría la dolarización, que finalmente no llegará al Banco Central y en su lugar estaría. Esta situación se originó debido a las diferencias por la llegada de-ministro de Finanzas y titular del BCRA durante el gobierno de Macri- electo como nuevoOtra de las que se bajó (o la bajaron) antes de arrancar fue Carolina Píparo, quien minutos después de anticipar que se reuniría con Fernanda Raverta para "iniciar la transición" en la Anses, se supo que no ocuparía la dirección ejecutiva del organismo. En su lugar estaría, actual ministro de Finanzas de Córdoba, ladero del saliente gobernador de la provincia y excandidato presidencial, Juan Schiaretti.Pero sin dudas, el nombre que más impactó fue el de. La ministra de Seguridad en la administración macrista volverá a desembarcar en esa misma cartera en la futura gestión de Milei.Sin dudas, este jueves fue una jornada de turbulencias en la definición del equipo que acompañará a Milei a lo largo de su presidencia.