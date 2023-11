"Ruta del dinero K: Cámara Federal desoyó al fiscal, obedeció a ONG macrista y revocó el sobreseimiento de CFK

La Sala II de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por la ruta del dinero. El juez federal Sebastián Casanello seguirá investigando a la vicepresidenta luego que el Tribunal hiciera lugar al pedido de una ONG. La decisión de revocar el sobreseimiento de Cristina fue dividida ya que el juez Eduardo Farah votó rechazar el planteo en minoría.Por su parte, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al reclamo de la asociación civil Bases Republicanas. Si bien no aceptaron declararon la nulidad del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, dispusieron que se tramite el planteo del nuevo querellante. Según la resolución de la Cámara Federal, se debe analizar para tomar una decisión final la exposición del fiscal Diego Luciani en el juicio Vialidad, las declaraciones de ex funcionarios arrepentidos en el expediente Cuadernos y el caso de Hotesur-Los Sauces.La causa de la ruta del dinero comenzó en abril de 2013. Por la misma fue condenado Lázaro Báez junto con otros 17 imputados por realizar maniobras vinculadas a lavado de activos por cerca de 55 millones de dólares. Cristina estuvo sometida al proceso penal durante 10 años en una causa por la que no fue condenado ningún funcionario público. La vicepresidenta incluso fue interrogada, tras lo cual sus abogados solicitaron su sobreseimiento.La causa parecía finalizada luego que no se apelara el sobreseimiento de Marijuan. Sin embargo, luego que se aceptara a la ONG como querellante. La Cámara Federal abrió la puerta al nuevo reclamo para que se continúe con la investigación.Como bien fue mencionado, por decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, excepto la disidencia de Eduardo Farah se decidió que vuelva a primera instancia y siga investigando a la Vicepresidenta. "El tribunal, por mayoría, resuelve revocar el auto de mérito de fecha 5 de junio, que dispuso el sobreseimiento de Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner, debiendo el juez a quo volver a expedirse con arreglo a los parámetros y con las finalidades fijadas en la presente resolución", cierra la resolución con la firma de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah, este último en disidencia.Es que el sobreseimiento resuelto luego de un planteo al respecto del fiscal del caso Guillermo Marijuán fue apelado por una asociación civil, "Bases Republicanas", ligada al macrismo y aceptada como querellante por la Cámara luego del dictado de la desvinculación de la Vicepresidenta. "No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia", sostuvo Farah en minoría.En el voto mayoritario de Bertuzzi y Llorens se hizo lugar a la apelación de la ONG y se ordenó al juez que "reexamine el fondo de la cuestión teniendo en cuenta los lineamientos expresados" en la resolución de la Cámara "y todos aquellos que presenten las partes legitimadas en el proceso".El 24 de mayo pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que impulsó la causa durante una década, afirmó que todo lo “demostrado” en la causa “no alcanzaba” para poder avanzar en la investigación contra la vicepresidenta. A su criterio, el fallo de Casación había cercenado su hipótesis. Y por eso pidió el sobreseimiento de la ex jefa de Estado.En un remanente de la causa que no se había elevado a juicio oral, la Vicepresidenta había sido indagada y el juez Casanello le había dictado la falta de mérito. El fiscal Marijuán pidió una serie de medidas de prueba y luego del resultado decidió solicitar el sobreseimiento de quien fuera presidente de la Nación entre 2007 y 2015.Es decir, sostuvo que la operación de lavado de dinero que organizó Báez existió, pero que Cristina Kirchner no estuvo involucrada.