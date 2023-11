Gobernadores de JxC se reunieron con legisladores en medio de desacuerdos y reproches por el vínculo con Milei

Los gobernadores y legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este martes de cara a la asunción de Javier Milei como nuevo Presidente el próximo domingo 10 de diciembre. En el tenso encuentro, se discutió el rol de oposición y la posibilidad de sumarse con ministros, secretarios y hasta ocupar lugares estratégicos en la nueva gestión. De hecho, Patricia Bullrich podría ser la nueva ministra de Seguridad y Cristian Ritondo ser el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.Al encuentro llegaron los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El único que faltó fue Claudio Poggi (San Luis).Entre los presentes, la probable asunción de Bullrich como ministra de Seguridad generó discordia. Para la UCR, todas las incorporaciones deberían ser de manera individual, sin que se confunda como un apoyo o un co-gobierno. Por lo bajo consideran que ella debería renunciar a la presidencia del partido para despegar a la coalición del nuevo gobierno.Ese tema generó una fuerte discusión en la reunión, al punto que hubo críticas airadas, gritos y algún que otro insulto. “Desagradecidos. La dejaron sola”, fueron algunas de las frases que se dijeron en medio de un debate y de discursos que intentaban, sin éxito, atemperar los ánimos. Tanto que varios se fueron, antes de que terminaran de hablar todos los oradores anotados.De la reunión se fueron Silvana Giudici, Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Federico Angelini, Hernán Lombardi, Luis Juez y Miguel Ángel Pichetto. Esto ocurrió mientras intentaban definir un comunicado donde se hablara de la unidad y se bajara el tono de una escalada peligrosa para la frágil alianza de JxC. La declaración llegó después.El primero en salir y hablar fue uno de los dirigentes que estaban en el foco de la polémica. Cristian Ritondo es impulsado por Macri para ocupar la presidencia de Diputados, pese a que el radicalismo y la mayoría de los gobernadores quieren mantener prudente distancia. “El compromiso nuestro es sostener a cada uno de nuestros gobernadores y la unidad de Juntos por el Cambio”, afirmó el diputado.Por su parte, Jorge Macri afirmó: “Lo más importante de hoy es reiterar la decisión que hemos tomado los gobernadores de sostener y afianzar la unidad de Juntos por el Cambio. Estamos unidos, vamos a gobernar de esa manera, vamos a defender la representatividad que tenemos con la gente que nos votó desde Juntos por el Cambio”.“El resultado nacional fue adverso, no logramos ganar desde Juntos por el Cambio pero ganamos muchas gobernaciones como nunca antes, diez, y muchas sin tendencia. Queremos transmitirles a los diputados y a los senadores nacionales nuestra voluntad de sostener la unidad, pero unidad no es unanimidad”, consideró.Por su parte, el mandatario electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que “es importante sostener la unidad” del frente opositor. “Hoy no tenemos recursos”, aseguró el dirigente del PRO. “Haremos todo para que a Milei le vaya bien”, indicó Frigerio en declaraciones a la prensa.El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, también afirmó que hay que estudiar el esquema de obras públicas que propone Milei. “Son semanas clave para garantizar los compromisos. Necesitamos una mesa de transición”, reclamó.