Bordet instó a Milei a que siga la obra pública: "Mejora la vida de vecinos y genera empleo"

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó su inquietud ante las declaraciones del presidente electo Javier Milei sobre la posible interrupción de las obras públicas nacionales, argumentando que estas son "cosas de privados". En el marco de su visita a Villaguay, Bordet destacó la importancia de continuar con la obra pública en todo el país, subrayando que esta práctica "mejora la calidad de vida de las y los vecinos y genera empleo".

Bordet enfatizó la naturaleza de la obra pública como un asunto de Estado al afirmar: "La obra pública es una cosa de Estado. Por eso uno ve con preocupación cuando dicen que no va a haber más obra pública, que es cosa de privados". Durante la inauguración de un edificio escolar y la apertura de un nuevo tramo de la autovía ruta nacional 18 en Villaguay, el mandatario provincial destacó la importancia de estas iniciativas para el desarrollo regional.El mandatario recorrió las obras en los 100 kilómetros del tercer tramo III de la autovía ruta nacional 18, así como el empalme con la ruta provincial 20 sobre el arroyo Sandoval. También visitó la construcción de 40 viviendas, señalando que cada unidad generaba "un puesto de trabajo y medio", involucrando a "empresas de la zona" en el proceso.Bordet detalló los logros de su gestión en Entre Ríos, destacando que en los últimos cuatro años se llevaron a cabo más de 400 obras, con otras 230 en ejecución y presupuestadas para continuar. Enfatizó la importancia de la continuidad en la ejecución de las obras, sosteniendo que estas no pertenecen a una gestión en particular, sino que son "de la gente"."Lo importante es que la obra pública continúe, porque mejora la calidad de vida de los vecinos y genera empleo. Son muchos trabajadores de la construcción que viven del trabajo que da la obra pública", concluyó Bordet.