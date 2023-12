Fuerte cruce entre O' Donnell -Tenembaum y Cabak - Marcos Galperín: "Ecuanimidad del periodismo"

caricatura de "El Gol de Bedoya" en la cual se ve a Ernesto Tenembaum y María O´Donnell sosteniendo una especie de cartel que tiene en el extremo inferior la leyenda "exigencias al peronismo" y más arriba otra que expresa "exigencias al resto". Ambos periodistas dicen "¡Ya estamos ajustando la vara!"

La preocupación por la ecuanimidad del periodismo de @HoracioCabak y de @marcos_galperin me conmueve https://t.co/hgoBQSkWLl — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) December 4, 2023

La autopercepción de ecuanimidad periodística de @odonnellmaria me emociona.

¿Tan representada te sentiste por una caricatura sin nombre ni apellido? https://t.co/LAhfvp6tml — Horacio Cabak (@HoracioCabak) December 4, 2023

En las últimas horas, algunos personajes públicos que suelen militar contra el peronismo y/o a favor de expresiones conservadoras o liberales, como lo fue Juntos por el Cambio o actualmente lo es La Libertad Avanza, iniciaron una suerte de, que todavía no inició.Es el caso de la publicación que hizo el panelista y ex modelo, quien recurrió a X (ex Twitter) para compartir unaPara sopresa de algunos,, interviniéndolo sólo con emojis de manos.Si bien al cierre de esta nota Tenembaum no respondió a través de redes, quien sí lo hizo fue O´Donnell., expresó la periodista, al compartir la publicación del empresario.El ex modelo volvió al cruce de O´Donnell, como suele hacer en redes, pero curiosamente intentó negar que las caricaturas refirieran, como es obvio, a los mencionados periodistas., cerró.