"Si dejan fluir la carne libremente vamos a 25 mil pesos el kilo": la preocupante advertencia de Buzzi

El extitular de la Federación Agraria Argentina (FAA)advirtió que si el presidente electo Javier Milei libera los precios y los equilibra a nivel internacional, el kilo de carne puede salir hasta 25 mil pesos. Además, consideró un "delirio" que se le quiten funciones regulatorias a la Secretaría de Comercio.“Si no comete alguna otra de esas torpes contradicciones Javier Milei que viene cometiendo cada 10 minutos, debería dejar liberado el mercado de carnes”, comenzó analizando Buzzi este jueves en declaraciones a El Destape Radio y aseguró:".En ese sentido, realizó una proyección preocupante: "".El dirigente rural explicó que, si eso se concreta, “China podría absorver hasta el mugido de las vacas”, lo que provocaría que los precios en los mostradores de la carne vacuna, pero también del resto de los animales, se alineen con los valores internacionales. "Los frigoríficos argentinos van a hacer el mejor negocio posible y el que pueda cargar los conteiner hacia China lo va a hacer. No podemos ir hacia esa distorsión y tampoco sabemos con qué dólar nos vamos a topar los argentinos", sostuvo el dirigente agropecuario.“El valor en el mostrador podría tener valor internacional, o sea, 20 euros que es lo que vale el kilo de carne en Alemania, por ejemplo. O 10 dólares, 15, que es lo que vale cualquier kilo de carne puesto en un container. Si dejan fluir libremente la carne, viva la libertad carajo, si dejan fluir la carne, habrá cuatro o cinco millones de argentinos que no podrán comer carne. Los demás, fideos y otro tipo de proteína”, advirtió Buzzi.Buzzi explicó que por el fuerte peso de China en el aumento del consumo de carne a nivel mundial, y el consecuente incremento de los precios internacionales, algunos países tomaron medidas para evitar que eso afecte el consumo interno. “Australia prohibió la exportación; Brasil, incluso con Bolsonaro, inventó un problema sanitario para no tener que largarle toda la carne a China, que es una aspiradora de carne”, sostuvo.. Y no le echen más la culpa a la herencia. Con los mismos actores que nos llevó al nivel de endeudamiento, como Caputo, es difícil esperar resultados distintos”, continuó con la crítica Buzzi.Por otra parte, consideró que "cerrar la Secretaría de Comercio es un delirio". En ese sentido, se preguntó: "¿Quién está desestabilizando los bolsillos de los argentinos? Massa o los grupos agroalimentarios concentrados? Todas las semanas meten aumentos especulativos y anticipados".